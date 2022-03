Giulio Golia ha denunciato un brutto accaduto sui social network: l’inviato delle Iene ha trovato una brutta sorpresa sotto casa.

Giulio Golia è uno degli inviati più famosi e popolari de le ‘Iene’. Il nativo di Napoli esordì sul piccolo schermo come barzellettiere di ‘La sai l’Ultima’, per poi collaborare al game show di Paolo Bonolis ‘Tira&Molla’. Il classe 1970 è entrato a far parte del cast del programma targato Mediaset (‘Le Iene’) dal lontano 1998: inizialmente realizzava servizi divertenti, ma da qualche anno realizza dei servizi in cui realizza delle vere e proprie inchieste.

Nelle ultime edizioni è stato anche conduttore. Giulio è sempre attivissimo sui social network: su Instagram, in particolare, vanta 564mila followers. Sul noto servizio di rete sociale, il napoletano svela anche dettagli della sua vita privata. Quest’oggi, Golia ha mostrato sul web quello che è accaduto sotto casa sua.

Giulio Golia, è successo proprio sotto casa sua: “Trovata in queste condizioni”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulio Golia (@giuliogolia)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> Enzo Iacchetti e il dramma della sua vita che nessuno conosce, i dettagli

Brutta sorpresa questa mattina per Giulio Golia: il napoletano è sceso giù e ha trovato sotto la sua casa la macchina vandalizzata. Il napoletano ha registrato un video in cui ha mostrato quello che hanno fatto alla sua auto. “Bastar**”, così li appella in più riprese il conduttore e inviato de ‘Le Iene’.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Amadeus e Giovanna Civitillo non si sanno trattenere neppure in macchina: il retroscena piccante smaschera il conduttore

I vetri sono completamente rotti, mentre non è stato portato via niente dall’automobile. “Oggi ho trovato la macchina così. È la seconda volta: sotto casa, vetro sfondato senza portare via niente”, ha scritto in primis il napoletano. “Hanno lasciato monete, occhiali da sole, caricabatterie… Curioso no? Ma tutto torna“, ha spiegato in didascalia il 51enne. Un altro inviato della nostra televisione che rischia sempre la pelle, Vittorio Brumotti, ha mostrato la sua vicinanza al collega. “Mi dispiace”, ha scritto il campione di bike trial.