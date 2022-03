Gli anni ’80 e ’90 sono stati invasi da una serie di spot tormentoni, trasmessi dalle emittenti televisive. Molti di questi sono diventati iconici. Riesci a ricordali tutti? Ti sfidiamo

“Ambrogio, avverto un leggero languorino”. Se sentendo questa frase vi è venuto in mente il famoso spot degli anni ’90 del cioccolatino Ferrero Rocher significa due cose: 1) che siete abbastanza adulti da ricordarlo (ahimè); 2) che i pubblicitari dell’epoca hanno saputo fare decisamente il loro lavoro se a distanza di più di trent’anni siamo qui a parlarne.

Le immagini dello spot sono senza dubbio iconiche. A bordo di una lussuosa Rolls Royce si trovano imbottigliati nel traffico cittadino una nobildonna vestita di giallo canarino con ampio cappello in tinta e il suo fedele chauffeur Ambrogio. La signora ha desiderio di mettere qualcosa sotto i denti ma la sua “non è proprio fame, è più voglia di qualcosa di buono”. Prontamente, Ambrogio fa uscire da uno scomparto segreto la classica piramide dorata dei Ferrero Rocher. “Bravo, Ambrogio. Pensi proprio a tutto” – dice soddisfatta la dama, addentando la deliziosa pralina tonda ricoperta da uno strato di crema di nocciola e crema gianduia.

Spot Ferrero Rocher anni ’90: che fine hanno fatto i protagonisti della celebre pubblicità?

Ma chi erano i protagonisti del noto spot dei Ferrero Rocher e che fine hanno fatto?

La signora altolocata dal tailleur giallo intenso e con guanti bianchi nobile lo era davvero. Si chiama Lee Skelton, è un’ex modella americana. Nata a Berkeley Hights, nel New Jersey il 23 gennaio 1958 ha oggi 64 anni. Ne aveva 30 ai tempi della pubblicità che la rese famosa.

Proveniente da una famiglia benestante, suo padre era ingegnere mentre la madre era una casalinga. A 20 anni ha iniziato a sfilare per grandi maison di prestigio come Armani, Lancetti e Givenchy.

L’Italia è diventata la sua nuova casa. Ha sposato il principe romano Lorenzo Borghese dal quale ha avuto due figli. Dopo il divorzio ha dovuto “restituire” il titolo nobiliare ma, dopo 10 anni di fidanzamento, è convolata a seconde nozze con Guido Venturini, proprietario della Tenuta Castelnuovo Tancredi a Buonconvento, provincia di Siena.

Lee Skelton è oggi una sommelier, è stata presidente dell’Awar, Associazione donne americane a Roma e si occupa di crowdfunding attraverso l’organizzazione di galà di beneficenza.

E Ambrogio? Aveva il volto dell’attore inglese Paul Williamson, classe 1929, nato a Hampstead, Londra. Ha fatto parte del cast di serie televisive come “Coronation Street”, e lungometraggi come “Emma” e “Turisti per caso”.