Nelle ultime settimane la separazione tra Michelle e Tommaso Trussardi sta facendo il giro del web, scatenando le chiacchiere di tutti.

Erano una coppia bellissima, con due bambine meravigliose e nessuno mai si sarebbe aspettato che prima o poi, i giornali di gossip e la stessa Michelle a Verissimo, avrebbero annunciato la fine di questo matrimonio.

Da quel momento in poi i siti di Gossip si sono dati alla pazza gioia, scovando le notizie più dettagliate possibili, per arrivare alla concreta motivazione che ha messo fine a questo amore. Tra i due, pare sia rimasto un rapporto civile, doveroso anche nei confronti delle piccole che stanno già soffrendo per questa separazione. Durante queste settimane, sono stati molti i volti messi al fianco dei due ormai ex compagni: c’è chi ha scritto che Michelle avesse intrapreso già una relazione con un ex concorrente del Grande Fratello, chi ha addirittura pensato, complice un programma televisivo, che la Hunziker stesse ritornando tra le braccia del suo ex marito Eros Ramazzotti, ad ogni modo però nessuna conferma di un possibile nuovo amore è stato confermato dalla bella conduttrice.

Tommaso Trussardi ha un nuovo amore? Arrivano le prime indiscrezioni

La scelta di separarsi è stata consensuale da parte di entrambi e pare che i due abbiamo di comune accordo, capito che le differenze caratteriali che, nel tempo hanno generato troppe incomprensioni, sono state in parte la causa della rottura. Ad ogni modo, è apparso che Tommaso per consolarsi, si sia affidato ad un personaggio molto noto in tutto il mondo. Stiamo parlando di Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale che ha rivoluzionato il web.

Ma sarà vero? I due sono molto amici e per motivi lavorativi trascorrono spesso del tempo insieme. Può essere che nel condividere tante ore della giornata lavorativa, Tommaso e Chiara si siano lasciati andare a momenti particolarmente affettuosi che, hanno generato poi il riscontro del gossip? É noto a tutti l’amore che la Ferragni prova per il marito Fedez, i due postano spesso le loro giornate insieme con i figli, dimostrando di essere una coppia felice. Questo potrebbe smentire le presunte voci di un possibile flirt con Trussardi, ma nella vita si sa, non è sempre tutto oro quello che luccica.

