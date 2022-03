Bianca Guaccero in vasca da bagno riaccende i sensi del web: la schiuma si sposta sul più bello – FOTO

Bianca Guaccero in vasca da bagno riaccende i sensi del web: la schiuma si sposta sul più bello, trionfo di like.

Bianca Guaccero è tra le conduttrici RAI più apprezzate e non ci vuole molto a comprenderlo. I suoi profili social lo dimostrano chiaramente, ogni post infatti diventa un covo di commenti pieni di apprezzamenti ed affetto per la bella pugliese che ogni giorno entra nelle case degli italiani con il suo “Detto Fatto”.

Un format leggero e che convince anno dopo anno. La Guaccero – già affermata attrice – ha preso il posto di Caterina Balivo, oggi giudice nel programma condotto da Milly Carlucci “Il Cantante Mascherato”, spettacolo di successo firmato RAI UNO che potrebbe vedere sotto una della maschera più amate – Medusa – proprio la bella Bianca.

Bianca Guaccero in vasca da bagno fa impazzire il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Fedez, che malattia ha? La risposta è da brividi

Bellissima e sensuale, Bianca Guaccero con questa sua foto sa come riaccendere la fantasia del web e ci riesce perfettamente. I fans sono come ammaliati da questo scatto e nonostante la foto sia stata pubblicata alcune ore fa, i commenti fioccano da subito. L’attrice si trova in vasca da bagno completamente nuda e ricoperta solo dalla schiuma.

Lei tiene gli occhi chiusi, in quanto è un momento dedito al relax. Qualcuno crede poco alla veridicità del momento, soprattutto considerato il fatto che qualcuno avrà fatto il selfie. In molti però a non aver dubbi che sia stata Alice, la figlia della conduttrice bellissima già come la madre e dolcissima.

Un dubbio che terremo per molto tempo, la Guaccero infatti non risponde alle domande del web. Qualcuno si stupisce per il fatto che non sia in tv, in realtà la puntata del venerdì di “Detto Fatto” a quanto pare viene registrata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Laura Chiatti, chi è il marito? Tutto su Marco Bocci

Si starà mica rilassando prima della serata e di indossare la celebre maschera? Può essere questo un indizio utile a farci comprendere ulteriormente? Sarà mica lei quindi sotto la maschera? Non resta che sbirciare la puntata dello show del venerdì sera. Ne vedremo delle belle.