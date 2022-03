Il cantante di Cellino ha deciso infatti di accoglie nella sua casa nel brindisino alcuni profughi provenienti dal Paese in guerra.

In Russia forse è il cantante italiano più amato e durante la sua carriera come professionista, sono state moltissime le volte che è stato invitato in tournée proprio nel Paese dove le sue canzoni sono tra le più ascoltate di sempre. Una fra tutte ‘Felicità’.

Al Bano però, in questi giorni tragici di guerra, nonostante abbia sempre ricambiato l’affetto con il popolo russo, ha subito voluto porre le distanze tra la sua musica e il gesto incomprensibile di Putin, tanto da aver cancellato gli impegni già fissati a Mosca e San Pietroburgo per il prossimo ottobre.

Inoltre ha dato sfogo alla sua immensa bontà, che tutti negli anni hanno avuto modo di constatare, con un gesto estremo di solidarietà verso il popolo ucraino e che ha fatto commuovere moltissimi suoi follower.

Ucraina, Al Bano: “Non posso girarmi dall’altra parte”

“Il presidente Putin ha commesso uno dei suoi più grandi errori. Non mi aspettavo per niente un atteggiamento e un’azione del genere da parte sua. Non so cosa scatti all’improvviso nella testa di certi uomini (…) È come ritornare a 70 anni fa”.

Questo quanto confessato dal cantante pugliese che ha anche voluto sfruttare le sue possibilità economiche per dar vita ad un gesto di solidarietà e carità umana decisamente unico in questi giorni difficili.

“Non possono girarmi dall’altra parte”, ha svelato nel raccontare di aver dato disponibilità ad accogliere una madre con una bambina piccola ed un ragazzo di 18 anni, tutti facenti parte dello stesso nucleo familiare.

Nulla di straordinario per lui, solo “un’opera di umanità” che ognuno di noi, a suo avviso, nel rispetto della disponibilità personali, sarebbe tenuto a compiere in questi casi estremi.

La famiglia arriverà a Cellino San Marco nel brindisino nei prossimi giorni, non sappiamo quanto tempo poi resterà ma sicuramente il gesto sarà da esempio per moltissime altre persone e personaggi dello spettacolo.