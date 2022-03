Rosalinda Cannavò, l’annuncio reso pubblico mediante le stories ha allarmato i fan: “ancora non sappiamo la causa”

È passato oltre un anno dal giorno in cui Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno ufficializzato la loro relazione. La coppia, dopo il “Grande Fratello Vip”, ha deciso di stabilirsi a Milano, dove per entrambi le possibilità lavorative sono davvero infinite.

Solamente pochi giorni fa, la cantante ha voluto celebrare il primo anno di amore con il fidanzato mediante una dolce dedica, condivisa tramite Instagram. “Tra le cose più preziose che porterò con me per sempre ci sei tu“: queste le parole dell’ex gieffina.

Di fatto, però, la famiglia degli “Zengavò” si è recentemente allargata. A questo proposito, proprio negli ultimi giorni, il nuovo arrivato di casa Andrea-Rosalinda avrebbe destato molta preoccupazione nell’attrice. L’annuncio postato sui social ha spiazzato i fan.

Rosalinda Cannavò distrutta dalla malattia: “ancora non sappiamo la causa”

Chinu è il nome del cagnolino che Andrea e Rosalinda hanno deciso di adottare poco tempo fa. Le giornate della coppia, di fatto, sono a dir poco movimentate a seguito dell’ingresso in scena dell’animale, anche alla luce di alcune problematiche che quest’ultimo starebbe riscontrando.

La Cannavò, nelle sue recenti Instagram stories, ha voluto condividere con i fan una preoccupazione che sembra affliggerla particolarmente. A quanto pare, Chinu avrebbe dei problemi al cuore di cui la coppia era già al corrente, essendo stata informata dall’allevamento stesso presso cui hanno acquistato il cane.

Un recente episodio, tuttavia, avrebbe gettato la cantante in preda al panico. “Gli è stata riscontrata un’aritmia in conseguenza allo svenimento” – ha spiegato l’ex gieffina, mostrandosi visibilmente preoccupata – “Ancora non sappiamo la causa“.

La fidanzata di Andrea Zenga, che nutre un amore sviscerato per il cane, teme che Chinu possa nuovamente cadere vittima di episodi di questo genere. “Non vi nego che ho ansia che ricapiti“, ha chiosato Rosalinda, che in questi giorni non è persino riuscita a riposare serenamente.

Per fortuna, sia l’attrice che Zenga seguono con apprensione gli sviluppi della vicenda. La salute del cagnolino, per la coppia, è una priorità assoluta.