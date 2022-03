Volano stracci a Uomini e Donne, tutti lo accusano: “hai un’altra fuori, è sicuro”

“Uomini e Donne”, volano stracci tra Alessandra e Diego: pesanti accuse nei confronti del cavaliere romano

Non sembra aver fine la polemica che ha travolto il cavaliere Diego Tavani. Quest’ultimo, che inizialmente era riuscito ad accattivarsi le simpatie del pubblico in studio, ad oggi è uno dei volti più criticati di “Uomini e Donne”. Il suo comportamento ambiguo, a detta di molti, sarebbe la prova di una mancanza di trasparenza da parte del cavaliere.

Dopo una serie di frequentazioni fallimentari, Diego ha intrapreso la conoscenza della dama Alessandra, con la quale sembrava aver instaurato un buon feeling. Tuttavia, come nelle precedenti relazioni, anche in questo caso la situazione si è rovesciata nel giro di pochi giorni.

Quest’oggi, venerdì 18 marzo, la coppia si è seduta al centro studio su invito di Maria, per raccontare gli sviluppi del percorso di conoscenza. Contrariamente a quelli che erano i presupposti, sono volati stracci tra la dama e il cavaliere. Le accuse che si sono lanciati vicendevolmente hanno lasciato a bocca aperta il pubblico.

Volano stracci a Uomini e Donne, tutti contro Diego Tavani: “hai un’altra fuori, è sicuro”

Anche la conoscenza che Diego ha intrapreso con Alessandra ha sorprendentemente avuto vita breve. Nonostante sembrassero esserci tutti i presupposti per continuare, i due, nel corso delle ultime settimane, hanno dovuto far fronte ad una serie di incomprensioni, specie dal punto di vista caratteriale.

Nella puntata odierna di “Uomini e Donne”, la coppia si è seduta al centro studio per aggiornare il pubblico in merito agli sviluppi di questo rapporto. Dal racconto di Tavani è immediatamente trapelato un forte astio nei confronti della dama.

Quest’ultima, partita per una vacanza a Lisbona con la sorella e il nipote, si sarebbe comportata in maniera altalenante ed ambigua con il suo corteggiatore. “Appena arrivata in albergo mi dice che ha mal di pancia, poi mi manda una foto in compagnia di un altro!: queste le proteste di Diego, a cui Alessandra ha immediatamente replicato.

La dama ha infatti spiegato di aver voluto far ingelosire Diego. Dopo aver fotografato l’uomo in questione, infatti, Alessandra avrebbe detto a Tavani che il misterioso corteggiatore le aveva lasciato il numero. “Uno scherzo banale, l’ho fatto per ridere“, lo ha rimbeccato la dama, ma il cavaliere non è parso disposto a comprendere le sue motivazioni.

“Io ti sto conoscendo da tre giorni. Tu mi mandi la foto di un altro e mi dici che ti ha chiesto il numero?“, l’ha accusata Diego, che è parso piuttosto seccato dal siparietto. I due, che hanno continuato a battibeccare per tutto il tempo trascorso al centro studio, sembravano proprio non riuscire a dialogare.

Ad un certo punto, nella lite fra i due è intervenuta persino Tina Cipollari, che ha emesso una sentenza a dir poco lapidaria sul romano. “Tu di sicuro hai un’altra fuori, interrompi le conoscenze per delle cavolate“: questa la dura stoccata dell’opinionista, che ha ricevuto gli applausi del pubblico.

Come Maria De Filippi non ha mancato di puntualizzare, tra i due non ci sono minimamente le basi per proseguire la conoscenza. Su Diego, il mistero si infittisce ogni giorno di più. La sua vera natura, agli occhi del pubblico, rimane un enigma da risolvere.