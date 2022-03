Antonella Mosetti ha mandato in tilt in popolo del web mostrandosi irresistibile. La visione alza la temperatura, i fan sono in tilt.

Curve mozzafiato e fascino travolgente. Antonella Mosetti torna a stupire con la sua bellezza sbalorditiva messa in risalto in un nuovo incredibile scatto condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram.

Diventata conosciuta dal grande pubblico a seguito della partecipazione di “Non è la Rai”, nel corso degli anni ha collezionato molti traguardi, tra format e pellicole di successo. Da attrice a showgirl ha poi preso parte alla prima edizione del “Grande Fratello Vip” al fianco della figlia Asia nel 2016.

La 46enne, di Roma, ha conquisto poi un grande seguito su Instagram, tanto che ha un profilo da più di 703 mila follower rapiti dai suoi scatti da batti cuore. L’ultimo ha scatenato il medesimo effetto, facendo viaggiare l’immaginazione dei fan.

Antonella Mosetti incredibile: mise da urlo e sguardo ipnotico

