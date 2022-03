Charlene di Monaco, nuova batosta per la principessa: l’indiscrezione fa tremare il Principato

La famiglia reale è sull’orlo di una crisi di nervi, nuove voci si stanno facendo sempre più forti riguardo il divorzio della coppia di regnanti monegaschi.

Il rientro di Charlene di Monaco era stato atteso per più di un anno. La principessa infatti aveva trascorso 8 mesi in Sud Africa con un ricovero urgente per un problema che interessava le vie respiratorie e poi gli ultimi mesi nella clinica svizzera da 130mila euro a settimana per questioni di natura psicofisica.

Il rientro a Palazzo Grimaldi sabato 12 marzo però non è bastato a placare i rumor che circondano l’ex nuotatrice. Sembra infatti che aleggi a corte sentore di divorzio tra Charlene e Alberto.

Voci sempre più insistenti e minacciose che non stanno risparmiando neppure i due figli di sette anni Jacques e Gabriella fin dall’inizio della vicenda dell’occhio del ciclone mediatico.

L’ultima bomba è stata lanciata da Voici e svela che la principessa non appena rientrata a corte avrebbe chiesto al coniuge il divorzio. L’unica clausola per non arrivare a tanto è che lei possa vivere lontano da Palazzo Grimaldi, più precisamente sulle alture di Roc Agel.

Alberto ha un’altra? Ecco che cosa sta succedendo a Palazzo

Si vociferava che il principe Alberto avesse un’altra donna, un’amante che avrebbe sostituito la moglie in sua assenza. Ma nulla di più falso visto che il regnante qualche settimana fa ha anche allontanato da Palazzo la sua ex compagna ex hostess di volo Nicole Coste, madre di suo figlio Alexandre.

La donna che oggi è stilista di moda, è stata invitata a tornare in Inghilterra per togliere ogni dubbio che il rapporto instabili a corte fosse dovuto alla sua presenza.

Sempre Voici ha spiegato che Alberto sarebbe “pronto a tutto pur di non arrivare al divorzio”, quindi alla richiesta della principessa di divorziare avrebbe risposto affermativamente pur di non perderla definitivamente. La rivista spiega che per lui una separazione “è impensabile”.

Il giornalista Bertrand Deckers, esperto dei reali monegaschi, ha spiegato che in caso di separazione Charlene potrebbe perdere la custodia dei figli che in quest’ultimo anno sono rimasti sotto la stretta custodia del padre.

Inoltre la stampa francese fa trapelare che Palazzo Grimaldi avrebbe già elaborato un dossier segreto su come “rimpiazzare” la regnante in caso di divorzio. Si parla infatti di come le sorelle di Alberto, Carolina e Stefania, possano essere delle degne tutrici legali dei piccoli.