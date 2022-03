Jovana Djordjevic, tutto sulla modella dell’Isola dei Famosi

Jovana Djordjevic è pronta per partire per l’Isola dei Famosi. Il programma di Ilary Blasi avrà inizio proprio questa sera su Canale Cinque alle 21:30

Jovana Djordjevic sarà una delle concorrenti, anzi delle naufraghe, che parteciperanno a questa seconda edizione di fila de L’Isola dei Famosi. Proprio ieri nello studio di Verissimo, Ilary Blasi è stata intervistata e ha avuto modo di anticipare un po’ quale saranno le sorprese che ci attenderanno quest’anno con la sua isola.

Isola dei Famosi (screenshot video)

Ilary ci ha anticipato che in questa edizione i concorrenti saranno uniti in coppie e giocheranno in questo modo. Non è ancora chiaro come sarà possibile una cosa del genere ma c’è grande curiosità di conoscere le regole di questa edizione che ci attende. Non ci resta che vedere cosa succederà nella puntata che andrà in onda proprio questa sera su Canale Cinque.

Jovana Djordjevic, la nuova concorrente de l’Isola dei Famosi

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> La Santachè nel mirino della Lucarelli: “In pena per il caro bollette col pellicciotto e la Kelly da 6000 euro in su”

Tra i tanti concorrenti pronti a partire per questa edizione, ci sarà Jovana Djordjevic. Stiamo parlando di una modella serba di 31 anni che non conosciamo benissimo, dunque questo è il posto giusto per poter conquistare il pubblico italiano.

La modella ha alle spalle una lunga carriera nel mondo della moda, anche se qui in Italia è ancora poco conosciuta. Infatti, ha posato per i brand più famosi del mondo. Aveva solo 18 anni quando la sua passione per la moda l’ha portata a vincere il concorso Miss Fashion Tv per l’Europa sud-orientale. Dopo questa vittoria, comincia finalmente la sua carriera nel mondo della moda.

Il marito di Jovana è Filippi Djordjevic, noto calciatore serbo che ha avuto anche un passato in serie A. I due si sono conosciuti quando il calciatore giocava a Nantes e sono stati presentati da un amico comune. Sono poi convolati a nozze nel 2014 e per molto tempo hanno vissuto a Roma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Eros Ramazzotti, il nuovo amore della sua ex moglie esce allo scoperto: la reazione…

Jovana di lui ha detto: “Lui è la mia metà, il mio migliore amico e il mio massimo sostegno. Dal momento in cui l’ho incontrato la prima volta ho capito subito che sarebbe stato il padre di mio figlio”.