Clemente Russo è un ex pugile amatissimo dal pubblico italiano. Sono tanti i successi portati a casa negli anni che hanno fatto di lui, un vero campione.

Clemente è stato campione del mondo dei dilettanti a Chicago nel 2007 e vicecampione olimpico a Pechino nel 2008 e a Londra nel 2012. Una vita dedicata in gran parte allo sport che gli ha permesso di coltivare la sua passione, facendosi conoscere in tutto il mondo.

Il pubblico italiano però, ha avuto modo di vedere Clemente anche al di fuori del mondo sportivo, ricordiamo infatti le sue svariate partecipazioni ai reality in televisione. Dalla Talpa al Grande Fratello Vip, è venuto fuori il suo carattere forte e deciso che se pur spesso criticato, è fondamentale nel pugilato come nella vita. Da molti anni Clemente è sposato con Laura Maddaloni: i due si sono uniti in matrimonio nel 2008 e da questa storia d’amore sono nate tre meravigliose bambine. Clemente e Laura sono innamoratissimi, come traspare anche dai loro profili social, dove entrambi postano le foto mentre si allenano insieme, scrivendo nella didascalia quanto l’uno sia la spalla dell’altro.

Clemente Russo e Laura Maddaloni, l’ex pugile e la moglie all’Isola dei Famosi

Clemente Russo e la moglie Laura faranno parte delle novità di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi in quanto parteciperanno come coppia. Il format quest’anno prevede che i concorrenti siano in parte singoli e in parte coppie già formate.

Questo scatenerà maggiori dinamiche visto che oltre alle prove che ci saranno da affrontare e le difficoltà che la vita sull’isola comportano, bisognerà vedere quanto riusciranno a resistere rimanendo salde le coppie entrate per farsi forza a vicenda e vincere questa edizione. Clemente e Laura sono pronti e agguerriti, hanno sempre fatto della forza e coesione, i loro punti vincenti per qualsiasi tipo di sfida e per questo partecipano all‘Isola dei Famosi 2022 pieni di grinta e voglia di mettersi in gioco.

