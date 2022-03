Isola dei Famosi, Blind è uno dei naufraghi che questa sera vedremo su Canale Cinque per questa nuova entusiasmante avventura con Ilary Blasi

Oramai è tutto pronto: anche questa edizione de L’Isola dei Famosi sta finalmente per cominciare. Ilary Blasi sarà alla conduzione con due opinionisti amatissimi e uno storico inviato lì sull’isola. Nel corso di questi mesi avremo modo di conoscere tantissimi concorrenti, tra cui Blind.

Franco Rujan, in arte Blind, è un giovane rapper di Perugia di soli 20 anni. Lo conosciamo per aver partecipato nel 2020 ad X Factor nella categoria Under Uomini. La sua è una storia molto particolare, ma soprattutto Blind ci insegna a non giudicare mai un libro dalla copertina, cosa che purtroppo a lui succede molto spesso.

Isola dei Famosi, Blind è uno dei naufraghi di questa edizione

Blind è un rapper barra trapper, ha una faccia da cattivo ragazzo ma la realtà è che il nostro Franco ha un cuore immenso. È molto legato al quartiere popolare dove è cresciuto, infatti non ha mai negato le sue origini e soprattutto non ha mai cambiato nulla della sua vita.

I suoi amici sono sempre gli stessi e sono proprio loro che lo sosterranno in questa avventura, proprio come anni fa lo hanno sostenuto con la musica, aiutandolo a girare il suo primo videoclip. Aveva solo 15 anni quando ha capito di voler fare davvero musica e ha cominciato a lavorare duramente per realizzare questo suo sogno nel cassetto.

Blind è stato uno dei tre concorrenti selezionati da Emma nel 2020 per la quattordicesima edizione di X Factor.

Il suo nome d’arte ha a che fare con un suo mood: infatti Franco, per raggiungere i suoi obiettivi, non guarda in faccia a nessuno e da poco peso alle critiche.

Blind sui social è abbastanza attivo e viene seguito ogni giorno dai suoi fans che oramai lo seguono da due lunghi anni. E che, sopratutto, non vedono l’ora di seguirlo in questa avventura.