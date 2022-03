Melita Toniolo strega il web: la FOTO proibita risolleva gli umori. Un lunedì di fuoco

Melita Toniolo strega tutti con la sua ultima foto che regala intense emozioni. Si prevede un lunedì scoppiettante.

Bella e fresca come poche Melita Toniolo, la bellissima presentatrice veneta che ama apparire sul web in tutta la sua naturalezza. Gli scatti in lingerie tolgono il fiato, il suo vedo non vedo è da infarto. Nell’ultima foto poi abbassa gli shorts e l’effetto sorpresa – mica tanto – solleva gli umori del web.

Sa sempre come fare per catturare le attenzioni del suo pubblico. Amante della forma fisica e del sano allenamento, per l’ex Diavolita è il momento di mettere in mostra i sacrifici di cotanto allenamento ed i risultati sono sbalorditivi. “Divina e intrigante…” le scrivono sul web, uno dei tantissimi commenti a lei rivolti.

Melita Toniolo strega il web: la FOTO proibita risolleva gli umori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Jessica Selassie, cos’è successo dopo il GF con Barù: lei confessa tutto

Certamente una foto che mostra tanto, per la fortuna non solo dei fans ma anche di chi è cultore della bellezza. In questo scatto la Toniolo sprigiona una forte carica erotica ma al contempo tanta naturalezza e freschezza. Il viso disinvolto mentre guarda davanti la fotocamera, un viso senza trucco circondata da una chioma lunga e fluente di capelli.

Nessuna mise particolare, solo un reggiseno marrone in pizzo che le valorizza la scollatura. Non possiamo non ammirare l’addome d’acciaio che appare e impreziosito da un piercing. Gli shorts in denim sono abbassati, quanto basta che vedere lo slip abbinato al reggiseno. Lingerie intrigante, come suggerisce peraltro un followers.

Melita ricorda l’avvenimento importante, il suo compleanno che non sarà oggi come in molti hanno compreso, ma giorno 05 aprile, saranno 36anni. I fans sono rimasti talmente ammaliati dal post della modella che non si sono resi conto della gaffe. La stessa infatti aveva ben precisato in didascalia: “-15 e son 36! Ma come si festeggia un compleanno? Io non me lo ricordo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “L’Eredità”, Mara Venier arriva all’improvviso. La reazione di Flavio Insinna è epica

Complimenti, apprezzamenti, in tanti le dicono che sembra veramente più giovane. In effetti basta guardare la sua pelle per rendersene conto. Quale sarà il suo segreto?