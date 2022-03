Il Volo, Gianluca Ginoble non resiste alla sua più grande passione. Fan senza parole

Gianluca Ginoble del gruppo musicale Il Volo ha stupito tutti con una passione inaspettata a cui non riesce a resistere: i fan sono in tilt.

Timbro travolgente, talento e carisma innato. Gianluca Ginoble è uno dei membri de Il Volo, famoso trio di lirici. Al fianco di Piero Barone e Ignazio Boschetto, ha dato vita al gruppo destinato a raggiungere un successo stratosferico, affermandosi a livello globale.

Da sempre dedicatisi al mondo del canto, studiandolo fin nell’infanzia, si sono fatti conoscere da giovanissimi nel format di Antonella Clerici “Ti lascio una canzone” e da allora hanno scalato le classifiche con i loro brani.

Tra i tre il più socievole è Gianluca sempre al centro dei riflettori: seguitissimo sui social negli ultimi mesi ha fatto parlare molto di sé per la nuova storia con Eleonora Venturini Storaro, designer nella vita e nipote del famoso direttore alla fotografia Vittorio Storaro. Il fascino della 26enne ha fatto breccia nel cuore del cantante che si è detto molto innamorato di lei. Tuttavia di recente ha stupito i fan per un altro amore.

Gianluca Ginoble stupisce, attratto da quella passione

Attivissimo sui social, Gianluca Ginoble ha un profilo Instagram da ben 671 mila follower in cui racconta la sua vita scandita tra set, esibizioni e momenti spensierati.

Tra questi svariati al fianco della sua fidanzata Eleonora. Di recente ha ripreso nelle stories un momento passato proprio al suo fianco in una location mozzafiato: in particolare ha posto il focus sui dettagli dell’arredamento del locale in cui la coppia si trovava, dimostrando la sua passione per l’interior design.

Nel ristorante era presenti molti oggetti lussuosi e mobili antichi sui toni dell’oro, tra caraffe argentate e dettagli curati nei minimi dettagli, capaci di far battere il cuore dell’artista, estasiato davanti a tanta bellezza.

In questo luogo magico, suggestivo e affascinante, ha potuto condividere con la sua amata una cena romantica, vivendo emozioni travolgenti e indimenticabili.