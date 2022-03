Amadeus tradisce la Rai, l’addio sofferto arriva inaspettato: “L’ho fatto per soldi”

Il conduttore avrebbe lasciato la Rai per andare in Mediaset, un tradimento verso i suoi fan e la moglie Giovanna che lo aveva avvertito dell’errore.

Sembra che ci possa essere un Amadeus quartet alla guida di “Sanremo 2023”. I vertici Rai pare abbiano già dato comunicazione al mattatore di volerlo ancora alla guida del celebre talent canoro nazionale. Lui però ha tergiversato, mancano infatti molti mesi prima che si riapra il sipario dell’Ariston per la prossima edizione.

Un vero showmen che si è contraddistinto negli ultimi anni per la sua personalità forte ed il carisma coinvolgente che ammalia e strega ad ogni nuova avventura che lo vede protagonista.

Forse non tutti lo sanno ma anni fa il rapporto con la sua casa madre, la Rai, si bloccò bruscamente per andare in Mediaset. Un tradimento a tutti gli effetti non solo a chi aveva creduto in lui ma anche verso Giovanna sempre al suo fianco.

Facciamo un salto nel passato e capiamo cosa successe all’ora e perché scelse questa strada inaspettata.

Amadeus passa in Mediaset, “Pensavo di essere invincibile”

Lo vediamo sempre come un uragano pieno di vitalità ed energia, ma anche Amadeus nel 2007 non ha passato un bel momento lavorativamente parlando. Nonostante all’epoca conducesse “L’Eredità” la sua carriera era parecchio in discesa e quando gli è arrivata la proposta di Mediaset per passare alla concorrenza non ha esitato, nonostante il parere negativo della moglie.

Ha raccontato recentemente l’antefatto: “Perchè ho lasciato la Rai? Perché in quel momento Mediaset mi faceva un contratto di tre anni, la Rai di uno solo. L’ho fatto perché andavo a guadagnare più soldi e perché pensavo, in quel momento, di essere invincibile e che il pubblico mi avrebbe seguito anche di là”.

Con il senno di poi si trattò per di un vero e proprio tradimento nei confronti della sua Giovanna: “Mia moglie mi aveva consigliato di non andarmene dalla Rai. Con quella decisione ho preso una tranvata non indifferente”, spiega Amadeus che oggi però ha scelto di restare in Rai in pianta stabile dove si sente a casa.