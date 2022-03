Fedez, svelato il nome e tutti i sintomi della malattia che lo ha colpito

Fedez ha annunciato pochi giorni fa di avere un problema di salute che necessita di cure urgenti. Ecco spiegato da cosa è stato colpito e come può essere riconosciuta la malattia

Fedez lo ha annunciato tramite video su Instagram pochi giorni fa: è stato colpito da una malattia che necessita di essere curata con urgenza.

La notizia ha scosso tutti, dai personaggi del mondo dello spettacolo ai fan del rapper. Tutti sono preoccupati per la sua salute e gli hanno dedicato numerosissimi messaggi di speranza e sostegno. Quello che non tutti però sanno è da cosa affetto veramente Fedez, in cosa consiste la misteriosa malattia che lo ha colpito. Scopriamolo insieme.

Fedez, la mattia: di cosa si tratta

Fedez è stato colpito da una malattia non troppo conosciuta, che prende il nome di demielinizzazione. Tale disturbo può portare in alcuni casi alla sclerosi multipla, ovvero alla più frequente delle patologie infiammatorie del sistema nervoso centrale.

Riconoscere la demielinizzazione non è semplice, ma ci sono dei campanelli di allarme che permettono all’individuo di mobilitarsi per tempo. Questi sono: indebolimento muscolare, formicolio, difficoltà nell’articolazione delle parole e calo della vista. Riconoscere i primi sintomi permette la possibilità di intervenire per tempo e ed essere così in grado, nel migliore dei casi, di preservare l’integrità del sistema nervoso centrale.

Il primo passo per la diagnosi della sclerosi multipla è sicuramente la visita dal proprio medico che può decidere se sia il caso o meno di rivolgersi ad un neurologo. A quel punto lo specialista potrà consigliare tutti gli esami che è opportuno fare. La SM è purtroppo ormai sempre più frequente e colpisce in Italia una donna su 500 ed un uomo su mille. Per quanto riguarda le cure, la medicina ha fatto in questo campo passi da gigante e ormai è possibile riconoscere la malattia molto precocemente, cosa che consente di intervenire subito con trattamenti preventivi di grande impatto e molto efficaci per evitare che la malattia degeneri.