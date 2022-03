Ieri a Palline, frazione di Borno (Brescia), il cadavere di una donna fatto a pezzi è stato trovato in alcuni sacchi di plastica abbandonati in un dirupo. Si indaga per omicidio.

Raccapricciante scoperta nelle scorse ore a Palline, frazione di Borno (Brescia). Un uomo, durante una passeggiata, ha ritrovato alcuni sacchi neri, all’interno dei quali vi era il cadavere di una donna, fatto a pezzi.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri a cui ora è affidato il compito delle indagini, coordinate dalla Procura. In corso anche gli accertamenti per identificare l’identità del corpo: i militari dell’Arma stanno vagliando l’elenco delle persone scomparse in zona.

Brescia, raccapricciante scoperta in un dirupo: trovato il cadavere di una donna in alcuni sacchi

Nel pomeriggio di ieri, domenica 20 marzo, il cadavere di una donna è stato ritrovato in un dirupo nel territorio di Palline, piccola frazione del comune di Borno, in provincia di Brescia.

A fare la drammatica scoperta, riporta la redazione di Brescia Oggi, un passante che, mentre passeggiava lungo la strada, ha notato dei sacchi neri di plastica. Una volta aperti, ha rinvenuto il cadavere fatto a pezzi ed ha subito contattato i carabinieri.

Dopo la segnalazione, i militari dell’Arma sono intervenuti sul luogo del ritrovamento ed hanno provveduto agli accertamenti per chiarire i contorni della vicenda e determinare le cause della morte. Avviate le indagini per omicidio, coordinate dal pubblico ministero Lorena Ghibaudo. I carabinieri stanno ora cercando di risalire all’identità della vittima, identificazione resa complicata dall’avanzato stato di decomposizione del cadavere. Gli investigatori stanno esaminando l’elenco delle denunce di persone scomparse in zona per capire se i resti possano appartenere ad una di esse.

Da quanto accertato sino ad ora, riporta Brescia Oggi, si tratterebbe di una donna il cui decesso potrebbe essere avvenuto diverso tempo addietro, mentre più recente potrebbe essere l’abbandono dei sacchi nel dirupo.