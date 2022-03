Un ragazzo di soli 25 anni è morto a seguito di un incidente stradale in moto verificatosi ieri lungo la provinciale 162 a Cherasco (Cuneo).

Aveva solo 25 anni il giovane motociclista che ieri ha perso la vita in un tragico incidente registratosi a Cherasco (Cuneo). Il ragazzo si trovava in sella alla sua due ruote e stava percorrendo la provinciale 162 Fondovalle Tanaro, quando si sarebbe scontrato contro un’auto.

L’impatto non gli avrebbe lasciato scampo. I sanitari del 118 sopraggiunti immediatamente sul luogo della tragedia, avrebbero constatato che il decesso sarebbe avvenuto sul colpo.

Si chiamava Gjergji Mariglen il ragazzo di soli 25 anni che nella giornata di ieri – domenica 20 marzo– ha perso la vita a seguito di un incidente stradale.

Il giovane, di origine greche ma residente a Bra, intorno alle 17 stava percorrendo la provinciale 162 Fondovalle Tanaro nella regione Isorella poco distante da Dogliani quando si sarebbe scontrato con un’auto. Stando a quanto riporta la redazione de La Stampa, nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte una Ducati ed una Mitsubishi Gls.

Immediata la chiamata ai soccorsi sopraggiunti insieme ad una squadra di Vigili del Fuoco di Bra e Alba. Purtroppo i sanitari del 118 nulla hanno potuto per salvare la vita al ragazzo il quale pare sia morto sul colpo a seguito del violento impatto. Il conducente dell’auto, invece, sarebbe rimasto gravemente ferito ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ad intervenire anche i carabinieri che adesso stanno espletando tutte le indagini del caso per cercare di comprendere l’esatta dinamica del sinistro e rintracciare eventuali responsabilità. Il tratto stradale è stato chiuso per alcune ore al traffico al fine di consentire i rilievi da parte dei militari dell’Arma.

Purtroppo, riporta La Stampa, dall’inizio del 2022 sono già cinque le vittime registratesi su quel tratto stradale e di queste ben tre erano motociclisti. Le altre due, invece, un automobilista ed un pedone. Tutte morti registratesi nel mese di febbraio.