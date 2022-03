Al Bano e Loredana Lecciso hanno sorpreso i fan: hanno preso una decisione importante che cambierà le loro abitudini

Loredana Lecciso e Al Bano sono una delle coppie più seguite e note della televisione italiana, lei showgirl e lui cantante per eccellenza.

Più volte il gossip ha tentato di ostacolare la loro storia d’amore, ma i due con determinazione e voglia di stare insieme sono andati avanti ed ora hanno una famiglia meravigliosa. Da qualche giorno, poi, hanno preso una decisione che cambierà completamente la loro vita. Ecco di cosa si tratta.

Al Bano e Loredana Lecciso, cosa hanno combinato?

Loredana Lecciso e Al bano vivono a Cellino San Marco insieme a Jasmine e Al Bano Junior, i figli nati dal loro matrimonio. La famiglia Carrisi è molto generosa ed è per questo che la coppia ha deciso di ospitare nella propria abitazione ad una famiglia di profughi ucraini.

Lo ha rivelato il cantante in un’intervista al Corriere della sera, inoltre ha spiegato che anche altre persone hanno deciso di accogliere i rifugiati: “Non so per quanto tempo rimarranno, mi auguro che si trovino bene e che questa terra possa lenire le loro naturali sofferenze”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Charlene di Monaco: il rientro imposto a una condizione. Cosa sta accadendo tra lei e Alberto

Inoltre, in un’altra intervista per Leggo, l’artista pugliese ha voluto spendere qualche parola per una persona che stimava, Vladimir Putin. Riguardo a ciò che sta succedendo in Ucraina ha affermato: “Non mi aspettavo per niente un atteggiamento e un’azione del genere da parte sua. Non so cosa scatti all’improvviso nella testa di certi uomini. Io l’ho conosciuto, ho cantato per lui, ma non sono un suo amico come hanno detto. È una lotta tra giganti quella a cui stiamo assistendo”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Arisa, spunta la FOTO della verità sul suo nuovo amore: l’evento inaspettato

Intanto la guerra continua e il numero di vittime sale giorno dopo giorno, sono sempre di più le persone che si trovano in difficoltà ed hanno bisogno di aiuto e riparo per fuggire dal massacro che sembra proprio non volersi fermare.