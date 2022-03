Federica Panicucci è una grande professionista conosciuta e stimata da tutto il pubblico italiano, in tanti anni sono innumerevoli i successi raggiunti che fanno di lei un’artista eccellente.

La Panicucci in tutti questi anni ha sempre dimostrato di essere una donna piena di talento e soprattutto la sua bellezza, continua a fiorire nonostante lo scorrere del tempo. Federica come tutti vediamo in tv, è ogni giorno più bella.

Mattino 5 è un programma di successo e questo è in grandissima parte merito della Panicucci. Cordiale e sempre sul pezzo, la conduttrice dimostra ogni volta la giusta sinergia con gli ospiti e la meravigliosa eleganza che fa di lei, una donna sempre di livello altissimo. Durante una delle puntate, un tema che è stato affrontato è stato quello che negli ultimi giorni sta facendo il giro del web. Fedez attraverso le sue storie Instagram, ha confessato a tutti di avere una malattia importante e che per questo dovrà iniziare un percorso di cura lungo e difficile. Da quel momento, tutti dal web ai programmi televisivi, hanno speso qualche parola di conforto per il cantante e anche durante il programma condotto dalla Panicucci, non sono mancate parole di solidarietà.

Federica Panicucci a Mattino 5: “Fedez ha avuto grande coraggio a parlarne sui social”

Anche Federica Panicucci ha espresso la sua sulla vicenda drammatica di Fedez, sostenendo che ci vuole un gran coraggio per condividere tutto sui social, visto il momento di sicuro molto duro da affrontare. Tutti in studio hanno speso parole di conforto nei confronti del cantante, con la speranza che tutto possa andare per il meglio.

Anche Patrizia Groppelli, ospite durante la trasmissione, ha voluto mandare un abbraccio a Federico, ricordando tutti i momenti belli che l’artista condivide ogni giorno su Instagram con i suoi figli e sua moglie, la meravigliosa Chiara Ferragni. Anche lei, ci ha tenuto attraverso un post, a scrivere delle bellissime parole d’incoraggiamento per il marito. Durante il programma però, un ospite ha chiesto più nello specifico informazioni legate allo stato di salute di Fedez e la Panicucci allora, ha deciso di interrompere quell’intervento poiché non è nel loro compito quello di indagare in maniera morbosa nella vita personale del protagonista della vicenda. Quello che si può fare e che loro faranno in maniera calorosa, è mandare un grosso in bocca a lupo a Fedez, augurandogli una pronta guarigione.

