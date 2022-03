Francesco Totti e Ilary Blasi. La notizia della presunta crisi del loro rapporto ha suscitato curiosità e polemica. Qual è stata la reazione alla notizia della figlia Chanel

É passato poco più di un mese dalla notizia bomba sganciata dal sito Dagospia che insinuava che il matrimonio fra Francesco Totti e Ilary Blasi fosse ormai agli sgoccioli.

L’indiscrezione ha fatto rimanere un paese intero con il fiato sospeso. L’ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset sono una coppia solidissima dello star system nostrano. Sposati dal 19 giugno 2005, rappresentano il prototipo di una favola moderna al punto da suscitare dei sentimenti di vera e propria affezione nei loro confronti. Le tappe più importanti del loro percorso insieme sono sempre state rese pubbliche: dalle nozze celebrate in diretta su Sky (i cui proventi sono stati destinati in beneficenza) alla nascita dei loro tre figli: Christian, Chanel e Isabel.

Crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Cosa ha fatto la secondogenita

É chiaro che la notizia della rottura di una coppia così celebre abbia scatenato curiosità e sia rimbalzata su tutti i giornali nazionali.

Il primo a smentire categoricamente è stato Francesco Totti. L’ex calciatore ha rilasciato delle dichiarazioni tramite Instagram in cui ha dichiarato di aver letto sui media tante informazioni sulla sua famiglia, tutte erronee. Non è la prima volta che accade, sa perfettamente di essere un personaggio pubblico, ma sentire queste fake news lo ha veramente turbato.

“Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose” – ha detto “Er Pupone” difendendo i suoi figli – “fate attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini. E i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”.

E a proposito dei suoi figli, solo una di loro (la secondogenita Chanel) è approdata sui social. La ragazzina classe 2007 compirà 15 anni il prossimo maggio e come tutti gli adolescenti della sua età utilizza Instagram e Tik Tok per condividere piccoli pezzi della sua vita. Solo che, per ovvi motivi, lei risulta essere più in vista degli altri, con i riflettori sempre puntati addosso.

A quanto pare i genitori le hanno insegnato a bene a schivare l’occhio indagatore dei giornali di gossip; ci si aspettava un commento o una reazione sui suoi canali social riguardo la probabile crisi tra i suoi genitori.

Invece tutto tace. Chanel Totti mantiene un profilo basso preservando la sua privacy e quella della sua famiglia. Ben fatto.