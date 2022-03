Schianto frontale nella notte sulla Statale: un morto e quattro feriti

La scorsa notte, in un incidente sulla Statale del Santo a Cadoneghe (Padova), un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite. Sul luogo dello schianto i soccorsi ed i carabinieri.

Ancora un incidente mortale sulle strade del nostro Paese. Il sinistro si è verificato la scorsa notte lungo la Statale del Santo all’altezza di Cadoneghe (Padova). A perdere la vita un uomo di 66 anni padovano.

Subito dopo l’impatto, che ha coinvolto tre veicoli, sul posto sono arrivati i soccorsi ed i vigili del fuoco. Per la vittima era ormai troppo tardi. Quattro persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri.

Padova, incidente frontale nella notte sulla Statale del Santo: un morto e quattro feriti

La scorsa notte, tra sabato 19 e domenica 20 marzo, un gravissimo incidente stradale è costato la vita ad un uomo, Orazio Tagliaro, 66enne padovano. È accaduto sulla Statale del Santo nel territorio di Cadoneghe, comune in provincia di Padova.

La vittima, secondo quanto riporta la redazione de Il Gazzettino, viaggiava a bordo della sua auto, una Dacia Daster che, per cause ancora da determinare, si è scontrata frontalmente con una Range Rover, sulla quale si trovavano un ragazzo di 25 anni ed il padre 66enne. Nella carambola è rimasta coinvolta anche una Fiat 500, sulla quale viaggiavano una 30enne ed un uomo di 31 anni.

Immediato l’intervento del personale medico del Suem 118 e dei vigili del fuoco. I soccorritori non hanno potuto far nulla per Tagliaro, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo. Gli occupanti degli altri due veicoli, scrive Il Gazzettino, sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Non si conoscono al momento le loro condizioni.

Oltre alle squadre di emergenza, sono accorsi sul posto anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi di legge ed ora stanno cercando di risalire alle cause del violentissimo scontro.