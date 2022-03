Stamane a Strépy-Bracquegnies, in Belgio, un’auto ha investito una folla di persone: il primo bilancio è di 6 morti ed oltre 30 feriti, di cui 12 gravi. Indagini in corso.

Una vera e propria tragedia quella verificatasi all’alba di questa mattina a Strépy-Bracquegnies, in Belgio, dove sono in corso i festeggiamenti per il carnevale. Secondo quanto ricostruito, un’auto è piombata su un gruppo di persone: il primo bilancio è di 6 morti, di oltre 30 feriti, di 12 in gravi condizioni.

Sul posto intervenuti numerosi mezzi di soccorso e la polizia belga. Gli agenti avrebbero arrestato il conducente della vettura ed ora stanno indagando per capire la dinamica ed il movente dell’accaduto. Intanto il comune ha fatto scattare il piano di emergenza.

Sei morti ed oltre trenta feriti, di cui dodici in condizioni serie. Questo il bilancio di quanto accaduto stamane all’alba, domenica 20 marzo, a Strépy-Bracquegnies, villaggio della Vallonia e distretto del comune di La Louvière, in Belgio.

Dalle prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione di Rai News, intorno alle 5, un’auto ha travolto una folla di persone che stava assistendo al “ramassage des Gilles“, un raduno di maschere tradizionali che avrebbe dovuto dare il via ai festeggiamenti del carnevale. I presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi che si sono precipitati sul posto, insieme alle forze dell’ordine.

Gli agenti hanno dato subito il via alla caccia all’uomo, conclusasi poco dopo quando il conducente, non fermatosi dopo l’investimento, sarebbe stato individuato ed arrestato. Non si conosce, però, ancora il movente dell’accaduto, su cui sono in corso le indagini delle autorità belga.

Attivato il piano d’emergenza del comune che, come confermato dal sindaco di La Louvière Jacques Gobert. Il primo cittadino, scrivono i colleghi di Rai News, ha spiegato che il comune ha messo a disposizione delle famiglie il palazzetto dello sport attivando anche un servizio d’assistenza alle vittime.