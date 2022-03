Russia-Ucraina, scende in campo Schwarzenegger: “Ecco quello che Putin non vi ha detto”

Prosegue il conflitto Russia-Ucraina, continuano a levarsi voci per la pace: parla anche Arnold Schwarzenegger, l’attacco frontale a Putin

Proseguono i combattimenti tra Russia e Ucraina, le devastazioni e la catastrofe umanitaria si fanno di giorno in giorno più ingenti. Milioni di sfollati e di rifugiati, migliaia di vittime tra i due schieramenti e tra i civili, ma sebbene il bilancio si aggravi non si intravedono spiragli per la pace, almeno nell’immediato.

Prosegue la resistenza ucraina, ma contemporaneamente anche l’attacco russo non si ferma. Le immagini provenienti da Kiev, Mariupol, Kharkhiv e da tutte le altre città sotto assedio fanno il giro del mondo e sollevano l’indignazione della comunità internazionale. Le diplomazie proseguono nel loro lavoro per cercare le basi per un accordo per la cessazione delle ostilità, che al momento però appare ancora piuttosto lontano.

Mentre in tutta Europa prosegue la mobilitazione per l’accoglienza dei rifugiati – già oltre 50mila soltanto in Italia – sono in molte le personalità del mondo politico e non solo a cercare, con la loro influenza, di diffondere messaggi di pace. Uno di questi è Arnold Schwarzenegger, attore di fama planetaria ed ex governatore della California.

Russia-Ucraina, il video di Schwarzenegger e l’appello al popolo russo

In un toccante video di oltre nove minuti, diffuso sui suoi profili Twitter e Instagram, si rivolge direttamente ai suoi ammiratori in Russia e ai soldati. Parole accorate che cercano di fare breccia nei combattenti e nel mondo civile russo, per spingere Putin a fermare questa follia.

“Ecco quello che non sapete e che Putin non vi ha detto – spiega – Vi è stato detto che si tratta di una guerra per denazificare l’Ucraina, ma non è vero. L’Ucraina è un paese con un presidente ebreo“. Schwarzenegger, parallelamente, ricorda l’esperienza vissuta da suo padre nei combattimenti durante la Seconda Guerra Mondiale. Un orrore da non rivivere.

Definendo coloro che protestano in Russia contro il conflitto ‘i suoi nuovi eroi’, Schwarzenegger si rivolge poi direttamente a Putin. “Tu hai iniziato questa guerra, tu puoi porvi fine“, afferma. La speranza è che il suo appello, condiviso da molti, possa realizzarsi nei prossimi giorni.