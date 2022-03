In un nuovo video, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha parlato dell’attuale conflitto chiedendo ai soldati russi di deporre le armi.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è tornato a parlare del conflitto scoppiato tre settimane fa in un nuovo video. Zelenski ha paragonato l’assedio alla città di Mariupol di questi giorni a quello di Leningrado nel corso della seconda guerra mondiale.

Poi si è soffermato sulle perdite subite dall’esercito del Cremlino che, a suo avviso, sarebbero molte di più di quelle subite in Siria o in Cecenia ed ha chiesto ai soldati russi di deporre le armi in modo da avere “la possibilità di sopravvivere”.

Ucraina, il presidente Zelensky: “Ogni soldato russo che depone le armi avrà la possibilità di sopravvivere“

“In che modo l’assedio dell’esercito russo alla città di Mariupol è differente da quello di Leningrado durante la seconda guerra mondiale?“. Così, riporta la redazione di Rai News, si è rivolto al popolo della Russia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando dell’invasione iniziata ormai tre settimane fa.

Parole forti, considerando anche l’alto numero di vittime, anche tra i civili, registratesi nella cittadina dell’Ucraina sudorientale: secondo una stima ad oggi sarebbero circa 20mila. Zelensky si è poi rivolto ai soldati dell’esercito del Cremlino chiedendo loro di deporre le armi in modo da sopravvivere e non perdere la vita sul campo di battaglia. Secondo il presidente ucraino, l’esercito russo avrebbe già subito gravissime perdite più di quelle registratesi in Siria o in Cecenia. “Se questo conflitto continuerà – ha aggiunto Zelensky, come riporta la redazione di Rai News– le madri russe perderanno più figli che nelle guerre afghane e cecene complessivamente”.

Il presidente ucraino, infine, si è detto fiducioso sulla ricostruzione del Paese che potrebbe essere rapida e storica, nonostante le gravi perdite subite: “Sarà un progetto che ispirerà il mondo intero proprio come la nostra lotta per la libertà, la lotta per il nostro Paese“.