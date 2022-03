In un dietro le quinte del tutto inatteso Federica Pellegrini genera lo stupore dei suoi fan. Il video diventa subito virale in rete.

La scelta dei finalisti per l’attuale edizione di “Italia’s Got Talent” è stata portata a termine soltanto nella serata di ieri, 16 marzo 2022. Ad accompagnare i nomi degli “straordinari” @temple.ldn e Giorgia Fuma, si alterneranno in diretta moltissime sorprese riservate al vasto pubblico della trasmissione.

L’ex primatista mondiale in stile libero, nonché ora esperta nuotatrice nell’avanspettacolo, Federica Pellegrini ha ormai ufficialmente indossato con contraddistinto carisma le vesti più formali di giudice per la trasmissione Sky a partire dallo scorso gennaio. Ed è infine riuscita ad attirare l’attenzione degli utenti, quest’oggi particolarmente in maniera vorticosa, grazie al palesarsi in rete di un dietro le quinte clamoroso.

“Impazzisco” Federica Pellegrini accade l’imprevisto: il patrimonio svelato nel dietro le quinte – VIDEO

