Perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata: morto giovane di 32 anni

Immane tragedia quella registratasi ieri – sabato 19 marzo- a Pietravairano (Caserta). Un giovane di soli 32 anni era alla guida della propria auto quando, dopo aver perso il controllo del veicolo, sarebbe finito in una scarpata.

Gli inquirenti indagano sulle possibili cause dell’incidente. Al momento pare che a determinare il mortale incidente potrebbe essere stata la velocità sostenuta. È possibile che il 32enne possa aver effettuato una manovra imprudente o che abbia provato a scansare un ostacolo all’ultimo secondo perdendo stabilità.

Casera, ragazzo di 32 anni muore in un tragico incidente d’auto

Avrebbe perso il controllo della propria auto che si sarebbe ribaltata finendo in una scarpata non lasciandogli scampo. Così, riporta la redazione di Fanpage, sarebbe morto un ragazzo di soli 32 anni ieri – sabato 19 marzo- a Pietravairano (Caserta). Per il giovane, all’arrivo dei soccorsi sopraggiunti insieme a Vigili del Fuoco ed alcune unità del Comando provinciale di Caserta, non ci sarebbe stato nulla da fare. Il suo corpo sarebbe stato estratto privo di vita dalle lamiere.

Su cosa sia accaduto stanno indagando le autorità locali. Stando ad una pima ipotesi è possibile che la vittima procedesse ad una velocità sostenuta. Forse proprio per tale ragione il 32enne potrebbe aver perso il controllo della macchina, o forse perché potrebbe aver compiuto una manovra azzardata, o ancora per scansare un ostacolo. Nel sinistro non sono rimaste coinvolte altre vetture.

L’auto della vittima si è letteralmente accartocciata, tanto che i pompieri sono stati in grado di estrarre la salma solo dopo molto tempo a seguito di una lunga attività di taglio.

I Vigili del fuoco, dopo aver recuperato il corpo, hanno svolto tutte le attività di messa in sicurezza della strada. Il tratto stradale è stato per alcune ore sottoposto a limitazioni sul traffico per permettere tutti i rilievi del caso da parte delle autorità competenti.