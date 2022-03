“Amici 21”, Stefano De Martino inorridito: “Ha perso la dignità”. Parole che lasciano il segno

Nella puntata Serale del 19 marzo è stato proposto di nuovo il guanto di sfida tra i professori, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno iniziato con il botto.

Attendevano in molti la messa in onda del Serale di “Amici 21” che ieri sera è andato in onda con la sua primissima puntata proprio in occasione della Festa del Papà. In giuria ancora tre volti amatissimi che Maria De Filippi ha voluto fortemente visto il grande successo dell’anno scorso.

In prima fila Emanuele Filiberto, Stash e Stefano De Martino che già dalle prime battute hanno dimostrato di rispondere pienamente alle aspettative della padrona di casa che ha creduto ancora una volta in loro.

Quello che fin da subito ha tirato fuori le unghie, in perfetto stile che già si era creato nella scorsa stagione, l’ex ballerino oggi conduttore, il quale ha intrapreso una serie di accigliati battibecchi con i suoi acerrimi “nemici” Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Durante la sfida dei professori è successo l’inspiegabile.

Stefano De Martino senza parole, non ci crede neppure lui

Oltre alla sfida tra i ragazzi, che ha visto l’eliminazione di Alice Del Frate, si è accesa subito, anche la competizione tra i professori. Si tratta di un modo per stemperare il clima teso della gara e portare in scena un po’ di divertimenti e umorismo.

Non sono mancati quindi nel corso dello show anche le sfide a suon di musical, nello specifico ‘Grease’ e ‘Sister Act’. I panni di Danny Zucko e Sandy sono stati indossati dagli atletici Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro che si sono esibiti con una performance perfetta.

Mentre la scelta di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi è ricaduta sul film con protagonista Whoopie Golderberg. Senza neppure dirlo però stavolta il risultato è stato a tratti esilarante e surreale.

Con un Zerbi vestito da suora con tanto di velo calato sulla fronte, nessuno ha potuto non ridere per tale esibizione colossale che probabilmente resterà negli annali del talent per anni come cartolina appesa nella bacheca scolastica.

Alla fine la coppia di suore (professori) ha perso accompagnati dalla frase sarcastica di un De Martino che ha sintetizzato l’opinione anche della Cuccarini: “Non si vince niente, ma Rudy ha perso la dignità“. Ne siamo sicuri? Il pubblico a casa ha apprezzato moltissimo e non vede l’ora di scoprire come si svolgerà la performance di sabato prossimo.