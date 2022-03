Albano sconvolge tutti: ” Ho deciso di farmi avanti, li ospito io”

Albano, come gran parte dei personaggi famosi, si è mostrato molto vicino alle famiglie Ucraine che negli ultimi periodi stanno attraversando momenti difficili.

Proprio durante l’ospitata in un programma Radio, Albano ha raccontato di aver sempre stimato Putin e la sua linea guida ma dopo questo attacco violento ai danni dell’Ucraina, tutto è cambiato.

Albano confessò di aver perso da quel momento, tutta l’ammirazione nei confronti del Presidente Russo in quanto grazie ad alcuni suoi amici Russi, è venuto a conoscenza più da vicino della situazione terribile che c’è in Ucraina nelle ultime settimane. Un’azione ingiustificabile quella di Putin, che sta segnando un numero di vittime da brividi. “Non lo riconosco più quest’uomo, mi ha deluso tanto”, ha detto Albano parlando proprio del Presidente Russo, dimostrando piena solidarietà nei confronti del popolo leso in questa situazione e dichiarando di voler fare di tutto per aiutarli.

Albano si dimostra solidale nei confronti dei profughi ucraini, il gesto sconvolgente

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Flavio Briatore e il figlio Nathan, esperienza da incubo: accade l’impensabile



Un gesto da lasciare tutti senza parole è stato quello fatto da Albano nei confronti di chi in questi giorni sta attraverso una tempesta burrascosa. É stata proprio sua la decisione di ospitare tre profughi Ucraini nella sua abitazione di Cellino San Marco.

Una madre con una bambina piccola e un ragazzo di diciotto anni che hanno ringraziato Albano emozionati per il grande gesto fatto. Il cantante ha anche detto che non ha fatto nulla di straordinario ma come un semplice italiano, ci ha tenuto a dimostrare nei limiti possibili, tutta la sua vicinanza per il popolo Ucraino, nella speranza che tutto possa finire il prima possibile. Al centro di questa vicenda: l’accoglienza, l’umanità e la solidarietà verso chi sta vivendo momenti da incubo. Grande gesto da parte di Albano che ha dimostrato quanto tutta la ricchezza e il lusso che un grande artista come lui è riuscito ad ottenere in tutti questi anni, può e deve essere messo al servizio dei più sfortunati che attualmente non hanno nemmeno un tetto dove potersi riparare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tiziano Ferro festeggia la sua prima festa del papà con un VIDEO inedito