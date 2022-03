Vic De Angelis ruba il fiato ai suoi milioni di followers: l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram ha fatto record di likes in pochi minuti

Vic De Angelis è una delle donne più amate del momento. La sua carriera nel mondo della musica è cominciata quando, insieme ai suoi tre compagni, hanno partecipato alla edizione di X Factor. In questa occasione, hanno avuto modo di far conoscere a tutti il loro talento e di incominciare così la loro gavetta televisiva ma soprattutto musicale.

Victoria ha lavorato tanto e duramente per raggiungere degli obiettivi e il sogno della sua vita, e dopo la loro gavetta sono riusciti a partecipare alla scorsa edizione del Festival di Sanremo. A grande sorpresa, sono riusciti a trionfare e a conquistare i telespettatori italiani che hanno deciso di consegnare loro la vittoria. In seguito, sono partiti per l’Eurovision Festival. E da allora non si sono più fermati.

Vic De Angelis record di likes: ogni giorno sempre più bella

VAI SU SUCCESSIVO PER VEDERE