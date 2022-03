Belen Rodriguez incinta, la FOTO con il pancione che ha commosso tutti

Adesso che la relazione con Stefano De Martino sembra confermata, sono in molti a focalizzarsi sulla foto di lei con il pancione. Presagiva già qualcosa?

“Era fine dicembre scorso. La Rodriguez aveva già messo un punto alla sua relazione lampo con Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì”. Così inizia il pezzo pubblicato di getto dal settimanale Oggi nel raccontare il nuovo giro di tango (nel vero senso della parola) che si sta assistendo tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

“Non sono tornati ancora a vivere sotto lo stesso tetto. Ma vivono ogni notte dentro lo stesso letto”, si legge ancora. Nonostante i rancori, le ripicche ed i tradimenti reciproci i due piccioncini, già genitori di Santiago, sono ora più uniti che mai.

In molti però in queste ore si chiedono se all’epoca della foto scattata l’anno scorso con in grembo la piccola Luna Marì, nella mente della showgirl, arieggiasse già qualche pensiero piccante proprio sul suo ex.

Pancione e curve mozzafiato, ricordate Belen come madre natura?

La foto le era stata scattata da Joseph Cardo con la supervisione del suo compagno di allora Antonino Spinalbese ed i commenti che le giunsero a corredo della foto svelarono subito il grande apprezzamento che amici e colleghi nutrivano per lei.

La Ferilli ha scritto “Bellissima. Sempre”, “Sei la perfezione, sempre! Ora più che mai”, il commento di Raffaella Zardo. Hanno espresso vicinanza con un emoticon però anche Elodie, Mara Venier, Francesco Arca, Alena Seredova e moltissimi altri ancora.

Belen è ritratta come madre natura, una Venere del Botticelli appena uscita dalla conchiglia completamente nuda eccetto che per quel drappo bianco che le maschera a malapena il seno e parte della coscia, scoprendo maliziosamente il lato B e le curve pazzesche dettate dalla gravidanza.

636mila like in poche ore dalla condivisone, ma oggi, con il senno di poi, sono in molti a chiedersi se nel momento in cui lo scatto è stato realizzato, nella mente della bella argentina aleggiasse già il pensiero di tornare tra le braccia del suo Stefano.

Non lo sapremo mai, però il sospetto viene, visto che solo sette mesi dopo (la foto risale a maggio 2021) si sono concretizzati i primi incontri furtivi tra i due. Verrà mai a galla la verità?