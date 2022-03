Il Volo, arriva l’annuncio inaspettato: il cambiamento è alle porte – FOTO

Il Volo è da anni uno dei gruppi musicali più amati dagli italiani: in queste ore è arrivato l’annuncio che nessuno si aspettava.

Il Volo è senza il minimo dubbio uno dei gruppi musicali più amati in Italia (e non solo, dal momento che sono famosi in tutto il mondo). I ragazzi sono da poco rientrati dall’America: anche Oltreoceano hanno portato il loro riuscitissimo album ‘Il Volo sings Morricone‘. La gente li ama e tutti sono sempre pronti per ammirarli e supportarli.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si sono conosciuti per caso – grazie all’intuizione di Roberto Cenci nel corso di ‘Ti lascio una canzone’ – ma da quel momento sono diventati inseparabili. I tre hanno anche un profilo Instagram in comune: ‘ilvolomusic’ vanta ben 635mila followers. In queste ore, è arrivato un annuncio che nessuno si aspettava: è già delirio sul web.

Il Volo, arriva l’annuncio che nessuno si aspettava: delirio sul web

Nel mondo di oggi, i social network sono diventati parte integrante della nostra vita. Anche i personaggi famosi li utilizzano nel migliore dei modi, mostrando dettagli della propria vita privata, svelando cose interessanti e facendo addirittura annunci. Anche il Volo, tramite il proprio profilo IG, ha spiazzato tutti i suoi fans condividendo un post straordinario. L’annuncio manda in popolo del web in tilt: si sta scatenando già il delirio in rete.

“Ciao ragazzi, siete pronti per seguirci al Simpy Contour il 21 marzo alle 19? Andate tra le stories per maggiori dettagli“: questa la didascalia scritta in lingua inglese. Il trio sa benissimo di avere fans in tutto il mondo e per questo motivo utilizza spesso e volentieri l’inglese. Gli utenti stanno commentando con enfasi ed entusiasmo: c’è chi si limita ad augurare loro buona fortuna, c’è chi li esalta e c’è anche chi mostra la propria emozione dinnanzi a tre talenti generazionali.