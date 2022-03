Il sabato sera per Matilde Brandi è un’occasione unica per sfoggiare al meglio la sua impeccabile silhouette. I dettagli non passano inosservati.

A meno di un mese dal suo compleanno, la showgirl classe 1969, Matilde Brandi ha sfoggiato una mise en place che la ritrae in “ottima forma” e piena d’energia. La nata sotto il segno dei Pesci è riuscita a conquistare il suo pubblico in rete grazie alla pubblicazione di una sola instantanea. Il punto forte? Sicuramente i dettagli del suo “irresistibile” outfit.

La concorrente dell’edizione 2020 del “Grande Fratello Vip” ha iniziato il suo percorso in televisione partecipando, negli anni ’90, alla trasmissione sul secondo canale Rai di “Club ’92“. Matilde porta avanti con successo il suo ruolo di prima ballerina anche per moltissimi altri appuntamenti sul piccolo schermo, fino al 2002. Quando, inizierà la sua esperienza alla conduzione per “L’anno che verrà“, fino alla recente messa in onda di “Cantando ballando“. Parallelamente la conduttrice ha da sempre dimostrato al pubblico il suo amore per il teatro. La sua ultima performance risale al 2020, con lo spettacolo “Ricette d’amore“.

“Pazzesche” Matilde Brandi posa scoppiettante: il mini abito scopre la parte sublime – FOTO

E’ decisamente un “sabato sera” scoppiettante per la showgirl romana. E, la celebre ex gieffina dalla bionda chioma, desidera dimostrarlo pubblicando una posa a figura intera sul suo profilo Instagram.

“Pazzesche“, il mini abito dalla texture in nero e a pois bianchi, accompagnato da un paio di décolleté in beige e indossato dalla soubrette nella giornata di ieri, si presenta come un capo adatto alla serata.

Il vestito mono-spalla, realizzato dal brand d’abbigliamento @salvomartoranaofficial, dimostra di risaltare splendidamente la silhouette slanciata e le bellissime gambe della showgirl.

Con gioioso carisma la conduttrice ha infine voluto promuovere anche una nuova linea di collant, appartenenti al marchio di @maliziashop.it, utilizzato quest’oggi come valido consiglio dalla sua protagonista per le sue numerose ammiratrici in rete.