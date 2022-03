Benzina alle stelle: disagio per gli autotrasportatori

Situazione critica nel mondo degli autotrasportatori: il caro benzina rischia di far bloccare il settore. Proteste da parte di Trasportounito

Continua la tensione per il rincaro della benzina che interessa il mondo dell’autotrasporto il quale, considerata la situazione degli ultimi tempi, rischia di paralizzarsi con tutte le conseguenze che, nell’ambito degli approvvigionamenti su gomma in Italia, tale ipotesi potrebbe comportare.

A dare l’allarme è Marco Neri, presidente della Confagricoltura Toscana, che, di fronte all’ipotesi del blocco totale minacciato dagli autotrasportatori in caso di un mancato accordo tra Teresa Terranova, la viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e le associazioni del settore, mostra forte preoccupazione.

Il caro benzina minaccia anche il mondo agricolo toscano

Una situazione definita davvero “ingestibile” dal presidente della Confagricoltura Toscana: i rincari del carburante e la paralisi dei mezzi rischiano di mandare in tilt un intero settore; e di conseguenza ne risentirebbero tutti i comparti intrinsecamente connessi. “Oggi” – spiega il presidente – “per fare il pieno di un grande trattore servono 600-700 euro con aumenti del 60-70 per cento rispetto agli anni scorsi: è vero che il grosso delle lavorazioni agricole sono già avvenute, ma siamo preoccupati per i prossimi mesi”.

Non solo: l’ambito agricolo potrebbe essere colpito anche a causa dell’effetto congiunto della guerra in Ucraina: “Le imprese agricole” – continua Neri – “sono strette dalla morsa dell’aumento dei prezzi dell’energia e del caro carburante. Inoltre, a causa del conflitto in Ucraina, mancheranno tanti prodotti per l’alimentazione del bestiame oppure aumenterà di molto il loro prezzo, vista la poca disponibilità. Se a questo aggiungiamo il blocco del settore trasporto su gomma, il settore rischia di prendere una botta da cui può essere difficile riprendersi”.

Si tratta, insomma, di una situazione davvero “molto delicata” secondo quanto afferma anche Michele Santoni, il presidente regionale Cna Fita Toscana, il quale preannuncia che, in caso di un mancato accordo al ministero, l’autotrasporto si bloccherà inevitabilmente.