Incendio divampa in un container, all’interno coppia di amici: morto un uomo

Nella serata di ieri a San Felice Circeo (Latina), un bracciante 50enne è morto in seguito ad un incendio scoppiato all’interno di un container, dove viveva con un amico.

Un bracciante di origini indiane ha perso la vita. È accaduto ieri sera a San Felice Circeo (Latina). La vittima si trovava in un container, dove viveva con un amico, all’interno del quale è divampato un incendio.

L’altro uomo, anch’egli di origine indiane, è riuscito a mettersi in salvo chiamando i soccorsi. I vigili del fuoco hanno domato il rogo, ritrovando poi il corpo senza vita del bracciante rimasto intrappolato tra le fiamme. Indagano i carabinieri. Probabilmente l’incendio potrebbe essere partito da una stufa che i due utilizzavano per trovare ristoro dal freddo rigido di questi giorni.

San Felice Circeo, incendio divampa in un container: morto bracciante 50enne, indagano i carabinieri

Dramma nella serata di ieri, giovedì 17 marzo, nelle campagne di San Felice Circeo, comune in provincia di Latina. Un bracciante di origine indiane di circa 50 anni è morto in seguito ad un incendio scoppiato all’interno di un container in cui viveva con un amico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Festa di laurea si trasforma in tragedia: uomo muore soffocato da un pezzo di mozzarella

Divampate le fiamme, riferisce la redazione di Latina Today, l’amico della vittima sarebbe riuscito ad abbandonare la struttura e chiamare i soccorsi. Sul luogo della tragedia sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco che, spento il rogo, hanno rinvenuto il corpo ormai senza vita del bracciante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Spaventoso incidente in autostrada, coinvolte diverse auto: tragico bilancio

Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri che ora stanno indagando sulle cause che hanno dato origine al rogo. Dai primi riscontri, secondo quanto appreso dai colleghi di Latina Today, l’incendio potrebbe essere partito da una stufa utilizzata per riscaldarsi dai due amici.

Indagini anche sulla natura della struttura che pare fosse stata messa a disposizione dall’azienda agricola di San Felice Circeo per cui i due braccianti lavorano con regolare contratto. I militari dell’arma hanno proceduto anche al sequestro il container per ulteriori accertamenti.