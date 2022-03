Giulia Stabile al settimo cielo, il regalo di Maria De Filippi è bellissimo

Giulia Stabile: per lei la sorpresa più bella organizzata da Maria De Filippi. Lei non vede l’ora e anche i fan scalpitano

Giulia Stabile continua a far sognare i suoi fan all’interno della scuola di “Amici”. La ballerina è rimasta nel talent passando però dall’altra parte. Se l’anno scorso di questi tempi era tra i bambi della scuola più famosa della televisione italiana, quest’anno si trova, invece, nel parterre dei professionisti.

Proprio Maria De Filippi l’ha voluta nel cast dei ballerini che di volta in volta vengono chiamati in studio per dimostrare le prove di danza che gli allievi devono eseguire. Per Giulia è stata un’escalation di soddisfazioni.

Dalla vittoria di “Amici” alla conferma tra i professionisti, passando per la sua partecipazione a “Tu si que Vales” fino al format “Intervista Stabile” nel quale intervista gli ospiti del talent prima che entrino in studio. Ora per lei da parte di Maria una nuova e bella sorpresa.

Giulia Stabile gioisce: non vede l’ora

“Amici” entra nel vivo della gara e si appresta ad arrivare al serale. La prima puntata andrà in onda domani sera su Canale 5 con in giuria tre super nomi. Emanuele Filiberto, Stash dei The Kolors e Stefano De Martino. Gli ultimi due sono entrambi degli ex allievi che tornano molto volentieri a fare i giudici con l’esperienza e la formazione arricchita negli anni.

Tra i professionisti ci sarà ovviamente anche Giulia. Pare che per lei Maria stia preparando una super sorpresa e per questo la ballerina sarebbe al settimo cielo. Si vocifera, infatti, che per le prossime puntate, tra gli ospiti, potrebbero arrivare ex allievi della scuola e tra questi anche Sangiovanni.

Sì proprio lui che in meno di un anno ha scalato le classifiche italiane, ha partecipato a Sanremo e ha costruito la sua vita privata, lontano dai riflettori, con Giulia. I due si sono conosciuti tra i banchi di “Amici”, si sono innamorati e sono arrivati insieme in finale, esultando per la vittoria della ballerina.

Se Sangio davvero tornerà ad “Amici” per Giulia sarà una gioia immensa, poter ritrovarsi di nuovo insieme, proprio su quel palco dove tutto è iniziato.

Nella prima puntata di domani ci saranno Marco Mengoni, Elisa e Irama. Per l’arrivo di Sangiovanni si scalpita ma c’è da attendere.