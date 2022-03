Flavio Insinna lascia L’Eredità: scopriamo il nome del sostituto…

Il famoso conduttore televisivo italiano Flavio Insinna ha deciso di abbandonare il timone della trasmissione “L’Eredità”.

L’Eredità è un quiz show in onda su Rai Uno, in cui sei concorrenti si sfidano in un gioco a premi ad eliminazione, che prevede sette diverse sfide: il programma ha da sempre appassionato milioni e milioni di italiani.

Flavio Insinna è uno storico conduttore del game show, che però ha da poco deciso di volersi dedicare a nuovi progetti lavorativi: è dunque ufficiale che il noto presentatore abbandonerà il programma.

Sono stati davvero tanti i nomi tirati in ballo per il suo rimpiazzo e, finalmente, si è arrivati ad una conclusione: a prendere il suo posto sarà un volto già conosciuto nel mondo della Rai… siete curiosi di scoprire di chi si tratta?

L’Eredità, ecco chi sostituisce Flavio Insinna…

La scelta dei vertici Rai è ricaduta proprio su di lei: la strepitosa conduttrice televisiva ed ex modella italiana Caterina Balivo.

Questa decisione è molto importante per la storia della televisione italiana, perché nessun game show aveva mai avuto prima una conduzione totalmente femminile: Caterina Balivo sembra essere la presentatrice perfetta per questo ruolo, vista la brillante carriera che ha alle spalle.

La favolosa quarantaduenne esordì come valletta di Fabrizio Frizzi nella settima edizione di “Scommettiamo che…?” e, da lì, i suoi progetti lavorativi hanno sempre avuto un grande riscontro positivo: Caterina non ne sbaglia una!

E’ ormai ufficiale: la Balivo entrerà nella storia del programma insieme ad Amadeus, Carlo Conti, Fabrizio Frizzi e Flavio Insinna.

La famosissima ex modella italiana è sempre stata molto amata dal pubblico, per il suo fascino, la sua personalità, la sua parlantina e per tante altre caratteristiche uniche che la contraddistinguono: sono tutti molto contenti del ruolo a L’Eredità che la Rai le ha affidato.