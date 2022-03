Orietta Berti e il messaggio a Fedez che fa emozionare tutti – FOTO

Orietta Berti dedica a Fedez, in questo momento difficile, un messaggio davvero emozionante che fa commuovere tutti

Orietta Berti e Fedez dopo aver lavorato insieme al grande successo estivo Mille, a cui ha partecipato anche il rapper Achille Lauro, sono rimasti molto uniti e li lega un rapporto davvero speciale di affetto e stima reciproca.

Per Fedez, come tutti ormai sapranno, questo non è un momento particolarmente felice. Il cantante ha annunciato tramite Instagram, di star attraversando un periodo difficile a causa della scoperta di un problema di salute che necessita di cure urgenti. L’annuncio è stato fatto con un video postato su Instagram, dal profilo che Fedez utilizza spessissimo per stare a contatto con il suo pubblico. Dopo la rivelazione inaspettata, non si sono di certo fatti attendere i commenti di fan, amici e colleghi che hanno dato tutto il loro sostegno ed il loro affetto al rapper.

Orietta Berti in lacrime per Fedez. Il commovente messaggio

Tra le tantissime persone che hanno sentito il bisogno di mandare a Fedez un messaggio di speranza, affetto e sostegno, spicca la grande Orietta Berti. La cantante è rimasta molto legata al marito della famosissima blogger Chiara Ferragni, dopo averci lavorato insieme e di certo il suo messaggio non poteva mancare.

“Ieri sera mi hanno informato che Federico ha avuto un problema fisico e che dovrà iniziare un periodo di cure. Volevo mandare a lui e a tutta la sua famiglia un grandissimo abbraccio con l’augurio di pronta guarigione. Federico è un ragazzo eccezionale, una persona perbene, buona, un bravissimo papà e con Chiara hanno una famiglia meravigliosa. Sono sicura che affronterà questa sfida con tantissima forza. Si meritano ogni bene” – questo è quanto la Orietta ha sentito di scrivere sotto il suo post dedicato a Fedez, augurandogli una pronta guarigione. Parole forti ed emozionanti che hanno fatto commuovere tutti.