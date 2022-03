“Questo costume non ti andava neanche alle elementari”.Elettra Lamborghini teneramente stretta a un altro uomo: non si tratta del marito – FOTO

Elettra Lamborghini. Quali sono le ultimissime news sulla twerking queen e famosa ereditiera? Scatenatissima, per lei l’estate è arrivata da un pezzo

Se volete davvero fare arrabbiare Elettra Lamborhini non vi resta che sottoporle una domanda: “Aspetti un bambino?”. La prosperosa ereditiera di una delle case automobilistiche di lusso più famose al mondo sembrerebbe esausta di affrontare questo argomento.

“Raga, non sono incinta. Non ne posso più di ‘sta domanda” – ha detto sfinita sui social. Quando sarà arrivato il momento, lei stessa ne parlerà apertamente. La famiglia per lei ha un valore importantissimo. Lo dimostrano le ripetute esternazioni di amore nei confronti del marito, il disc jockey olandese Afrojack, sposato il 26 settembre 2020 sul Lago di Como. Tuttavia, le ultime pubblicazioni sul suo canale ufficiale sono tutte dedicate a un altro uomo. La cantante di “Pem Pem” ha diffuso una sua fotografia da bambina in occasione della celebrazione della festività legata al 19 Marzo: la festa del papà. Nell’immagine, infatti, stringe teneramente suo padre, Tonino Lamborghini. Le novità sulla regina del twerking non sono finite qui.

Elettra Lamborghini: le vacanze continuano. Il microbikini fa sognare i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Solo poche settimane fa abbiamo visto le suggestive immagini pubblicate da Elettra Lamborghini su Instagram delle sue vacanze a Gstaad, località sciistica in Svizzera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sabrina Ferilli, tempo di cambiamenti. Dopo 10 anni la svolta inaspettata: “Se tutto va bene..”

Si cambia registro e la cantante di “Pistolero” vola verso tutt’altra location. Mette nell’armadio sciarpe e maglioni e tira fuori i suoi amatissimi bikini striminziti. Lei stessa dà notizia di trovarsi al Domina Prestige Beach di Sharm-El-Sheikh.

Eccola in tutto il suo splendore in una posa da pin up stile anni ’50 e una didascalia che fa di certo sorridere: “Povero gabbiano” – canzone neomelodica napoletana di Gianni Celeste, divenuta inaspettatamente un meme tormentone su tutti i social network.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fabrizio Frizzi, il suo ricordo resta vivo: l’iniziativa Rai arriva inaspettata: tutti con il cuore in gola

A stento le sue curve esplosive e strabordanti sono contenute nel costumino bianco, scelto per l’occasione: “Questo costume non ti andava neanche alle elementari” – scrive scherzosamente tra i commenti un suo follower.

Con lei le amiche del cuore e la cagnolina Lea, non c’è il marito Afrojack impegnato in Australia per motivi di lavoro.