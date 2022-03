Eros e Michelle di nuovo insieme? La risposta di Aurora lascia di stucco

Eros e Michelle, ritorno di fiamma sì o no? È Aurora che svela tutta la verità ma è quella che nessuno si aspetta

Eros e Michelle, non hanno bisogno di cognomi e presentazioni, una delle coppie che più di ogni altra ha fatto sognare in Italia, tanti anni fa ma anche di recente. Il bacio che i due si sono scambiati a “Michelle Impossible” ha fatto sognare mezza Italia e per molti ha rappresentato la prova concreta che tra i due possa esserci davvero un ritorno di fiamma.

Dopo la fine dei loro secondi rispettivi matrimoni, Michelle ed Eros si sono sentiti forse più “liberi” di esprimere le proprie emozioni in un contesto, come l’esibizione di “Più bella cosa” che il cantante ha scritto per la sua prima moglie, pieno di ricordi e di emozioni.

E allora cosa sta succedendo? È Aurora Ramazzotti, il frutto del loro amore, che dà la risposta a tutti.

Eros e Michelle, Aurora rompe il silenzio

Ospite a “Le Belve” Aurora Ramazzotti non è riuscita a sfuggire alla domanda che riguarda i suoi genitori, torneranno davvero insieme? Sappiamo quanto lei li ami alla follia, sono tutto per lei ma chiaramente ha anche detto che di loro due, insieme e felici, non ha dei ricordi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Tommaso Trussardi in compagnia di un’altra? La nuova fiamma è una donna molto famosa

Aurora non conosce, tramite i suoi occhi ed i suoi ricordi, Eros e Michelle come coppia felice. Ha visto tanti contributi certo e ammette che guardarli innamorati e felici è bellissimo, erano stupendi insieme anche se lei ha davvero difficoltà ad immaginarli.

E allora davanti alla domanda di Francesca Fagnani Aurora ha stupito tutti. “Fai il tifo per i tuoi genitori?” le ha chiesto la giornalista. La figlia d’arte ha dato la risposta che forse nessuno si aspettava da lei. Il responso, per lei, è negativo.

Aurora ha definito la sua mamma ed il suo papà, oggi, due persone incompatibili fra di loro convinta che se tornassero insieme non si farebbero che altro male. Ecco perché ammette che spera che le cose restino come sono e spera che i due “non tornino insieme”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Bianca Guaccero, arriva la notizia che rattrista tutti i fan: “Dovrò salutare tutti”

Sarebbe da bambini capricciosi sperare che i suoi tornino a tutti i costi insieme, lei è grande e guarda alla realtà delle cose.