Bambina di un anno e mezzo muore improvvisamente: disposta l’autopsia

Nel pomeriggio di ieri, una bambina di soli 18 mesi è morta all’ospedale del San Martino di Oristano dove era stata portata dai genitori in seguito ad un improvviso malore.

Una bambina di appena 18 mesi è morta improvvisamente dopo aver accusato un malore. È accaduto ieri pomeriggio ad Oristano, in Sardegna. La piccola, secondo una prima ricostruzione, non si sarebbe sentita bene mentre si trovava nel suo lettino, a quel punto la madre l’avrebbe presa in braccio. Improvvisamente, però, la bimba si sarebbe accasciata tra le braccia della donna.

Inutile la corsa in ospedale, dove i medici poco dopo il ricovero hanno potuto solo constatarne il decesso. Non sono ancora chiare le cause della morte: l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia.

Oristano, bambina di un anno e mezzo muore improvvisamente: inutile la corsa in ospedale

Una vera e propria tragedia quella verificatasi nel pomeriggio di ieri, domenica 20 marzo, ad Oristano. Una bambina di un anno e mezzo è morta all’ospedale del San Martino, dove era stata portata dai genitori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomo trovato morto nei pressi di un centro commerciale: indaga la polizia

Secondo le prime informazioni sul drammatico episodio, riportate dal quotidiano locale L’Unione Sarda, la piccola, che nei giorni aveva avuto qualche linea di febbre, ieri pomeriggio si sarebbe sentita male mentre era nel suo lettino. Accorgendosene, la madre l’avrebbe subito presa in braccio, ma la bimba sarebbe crollata sulle sue spalle dopo un piccolo pianto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bambina ucraina travolta e uccisa da un’auto: era arrivata in Italia pochi giorni fa

Senza esitare i genitori l’hanno portata nell’immediato presso il Pronto soccorso del San Martino, dove è arrivata in condizioni disperate. Qui i medici hanno provato a salvare in ogni modo la bambina, ma ogni tentativo di rianimazione non ha avuto successo. Alla fine si sono dovuti arrendere costatandone il decesso, sopraggiunto dopo circa un’ora e mezza dall’arrivo al nosocomio del capoluogo di provincia sardo.

Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato la morte della piccola. Al momento le ipotesi, riporta la redazione de L’Unione Sarda, sarebbero quelle di un’aritmia o di un arresto cardiaco dopo un rigurgito. A far maggior chiarezza sarà l’esame autoptico già disposto sulla salma che verrà effettuato nelle prossime ore.