Audace, bellissima e sempre più irresistibile. Arisa stimola un inizio settimana vulcanico, mai stata così esplosiva.

Questa mattina di lunedì 21 marzo, a seguire le sue avventure nel “tempo libero” in quel di Pechino, un accenno al recente show di Miley Cyrus, e l’ospitata in coppia a “Domenica In” con il suo nuovo amore Vito Coppola, si assiste alla performance di un’Arisa ormai al 100% se stessa. L’artista entra in scena e si mette nuovamente alla prova con un video imperdibile.

La vincitrice nel lontano 2009 del “Festival di Sanremo”, con la sua indimenticabile Sincerità, utilizza tale vena creativa quest’oggi per dilettarsi in un campo in cui ha già dato il meglio di sé, ma fino ad ora soltanto da un altro punto di vista. Quello del palcoscenico televisivo, nella passata edizione di “Ballando Con Le Stelle“. Stavolta, l’attuale venerata giudice de “Il Cantante Mascherato” ha indubbiamente dato ai suoi fan, e in memorabile tenuta casalinga, il meglio di sé.

Arisa con un VIDEO accende la settimana: “Ho voglia di…”

