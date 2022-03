Elisabetta Gregoraci saluta la primavera in intimo: “Patrimonio dell’UNESCO” – FOTO

Elisabetta Gregoraci accoglie la bella stagione con uno scatto micidiale, la showgirl in lingerie accende la passione dei followers

L’inverno si è finalmente concluso ed entriamo oggi nella stagione primaverile. Una buona notizia per tutti noi, ansiosi di tuffarci in un periodo che sa di rinascita, per la natura e non solo. E da parte di Elisabetta Gregoraci arriva un saluto davvero speciale.

La showgirl calabrese, come sempre, mette in evidenza un fascino non comune e una sensualità che avvolge. Esemplare di bellezza mediterranea come ce ne sono pochi, la fantastica Elisabetta, a 42 anni, mantiene un’eleganza e un’aura seducente giovanile che conquista al primo sguardo.

La classe non si insegna ed Elisabetta, di suo, ne ha da vendere. Del resto, come ben sappiamo, da anni si è imposta come una delle bellezze del mondo dello spettacolo con maggior seguito di ammiratori. Su Instagram, siamo ormai ad un passo dal traguardo dei due milioni di followers, che ne ammirano le gesta sempre con grande affetto.

Elisabetta Gregoraci, esplosiva più che mai: curve perfette che incantano il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Ambra Angiolini in compagnia di una persona speciale: la dedica che non ci si aspetta – FOTO

Un trionfo di femminilità all’italiana che trova una delle sue massime espressioni nello scatto di oggi. Come dicevamo, un saluto alla primavera davvero particolare. Elisabetta esibisce la perfezione del suo fisico in lingerie intima, lasciando tutti di stucco.

Lingerie ‘dedicata’, con un motivo a fiorellini, che conferisce all’immagine un tocco soffuso di dolcezza, ma è impossibile non restare folgorati dalle curve perfette della Gregoraci. La scollatura risalta in primo piano e infiamma i sensi, le lunghe gambe ammaliano, il suo sorriso scalda il cuore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Melita Toniolo strega il web: la FOTO proibita risolleva gli umori. Un lunedì di fuoco

Inevitabile, la consueta pioggia di complimenti per lei, che viene definita da qualcuno ‘Patrimonio dell’UNESCO‘. Impossibile non essere d’accordo e non acclamare una delle massime rappresentanti dell’eleganza e della sensualità mediterranee in giro per il mondo.