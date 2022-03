Ambra Angiolini in compagnia di una persona speciale: la dedica che non ci si aspetta – FOTO

Ambra Angiolini in compagnia di una persona speciale. La dedica che non ci si aspetta: trionfo di reazioni dal web.

Tra le attrici più amate del cinema italiano c’è lei, Ambra Angiolini che vanta una lunghissima carriera televisiva, chi non la ricorda in “Non è La Rai?”. E’ passato tantissimo tempo da quel periodo nostalgico ma ancora oggi la Angiolini riesce a stupire e ammaliare i suoi numerosi sostenitori, sui social e non solo.

Richiestissima dai brand, anche dai più prestigiosi, la Angiolini ha sempre mostrato di possedere quella poliedricità che spesso viene a mancare in televisione. Sarà questo uno dei suoi punti a favore? Certamente, ma anche l’onestà d’animo ed il mostrarsi così per com’è sicuramente aiuta tantissimo.

Ambra Angiolini a cena con una persona speciale: la dedica sorprende tutti

Un momento dolcissimo che ha voluto condividere sul web Ambra Angiolini. Una cena insieme alla persona speciale, di chi stiamo parlando? Certamente di Jolanda, la figlia nata dall’amore col cantante Francesco Renga. Le due appaiono bellissime e sorridenti mentre attendono di consumare la cena.

Il selfie è stato scattato proprio dall’attrice per condividere un momento madre-figlia. Le due hanno davvero un ottimo rapporto e non stupisce che la figlia intervenga sempre a soccorso della madre, come mesi fa quando l’Angiolini era finita nel vortice del gossip per la fine della storia con Massimiliano Allegri.

Il passato a quanto pare è solo un ricordo, il volto di Ambra appare sereno. Essendo una storia non è possibile scorgere i commenti ricevuti, ma sicuramente avrà addolcito il web questo scatto. La Angiolini ama raccontarsi sui social e non è un caso che il suo quasi milione di followers sia pronto ad acclamarla e sostenerla in ogni progetto televisivo.

Poche ore fa, la Angiolini ha voluto immortalare un percorso fatto insieme ad altri artisti: “105 date… non ho saltato un solo ostacolo da sola e quest’anno è stata dura la partenza. Questo è il teatro…” un post lungo nel quale ancora una volta l’artista mostra con garbo ed educazione le sue emozioni, messaggi che gli utenti sanno – come sempre – catturare.