Ilary Blasi, inizio di fuoco all’Isola: “meglio soli che…”. Pesante frecciatina in studio

Ilary Blasi, inizio di fuoco a “L’Isola dei Famosi”: la conduttrice non si risparmia e dà il meglio di sé di fronte al pubblico di Canale Cinque

È stata ufficialmente inaugurata l’edizione 2022 de “L’Isola dei Famosi”, che vede Ilary Blasi vestire nuovamente i panni della padrona di casa. Ad affiancarla in questa avventura non saranno gli opinionisti dello scorso anno, ma due nuovi volti destinati indubbiamente a movimentare le dinamiche dello studio. Si tratta di Vladimir Luxuria, vincitrice della sesta edizione del programma, e di Nicola Savino.

L’inviato in Honduras è invece Alvin, che fin dai primi minuti della diretta non ha mancato di stuzzicare la padrona di casa dell’Isola. La Blasi, splendida nel suo completo total black che lasciava ben poco all’immaginazione, ha immediatamente messo al corrente i telespettatori di ciò che li avrebbe attesi.

Nel giro di pochissimo tempo, l’atmosfera in studio si è letteralmente surriscaldata. La Blasi, nell’interagire con i propri opinionisti, ha lanciato delle frecciatine neanche troppo velate, che il pubblico di Canale Cinque non ha potuto far a meno di cogliere.

Ilary Blasi, inizio di fuoco all’Isola dei Famosi: “meglio soli che…”. Pesante frecciatina in studio

Un’isola completamente rinnovata ed inedita, quella con cui si ritroveranno ad aver a che fare i telespettatori di Canale Cinque. Ilary Blasi, al timone della trasmissione per la seconda annata consecutiva, lo ha annunciato fin dai primi minuti della diretta. “Sarà l’isola delle coppie“, ha spiegato la padrona di casa, alludendo al nuovo format previsto per questa edizione.

La conduttrice, ovviamente, non poteva non chiedere agli opinionisti che cosa ne pensassero della decisione presa dagli autori. Se Nicola Savino si è detto preoccupato delle dinamiche che potrebbero venirsi a creare tra i concorrenti, Vladimir Luxuria è parsa invece entusiasta del nuova impostazione del reality.

“Se fosse toccato a me, avrei sicuramente portato mia sorella Laura“, ha commentato l’opinionista, che ebbe modo di partecipare al programma durante la sesta edizione. Ilary, colpita dalla replica dell’ex politica, le ha in seguito chiesto se, all’epoca del suo percorso, vi fosse stato qualche compagno con cui, a posteriori, avrebbe potuto intraprendere un’avventura di coppia.

La risposta di Vladimir, da questo punto di vista, è stata lapidaria ed esaustiva. “No, all’epoca non avevo legato in modo particolare con nessuno“, ha ammesso l’opinionista, fornendo alla Blasi l’assist perfetto per una delle sue irriverenti battute.

Ilary, probabilmente anche alla luce del recente gossip che l’ha vista protagonista, ha commentato l’esternazione di Vladimir con queste parole: “hai detto bene, meglio soli che mal accompagnati!“. Una stoccata bella e buona, quella della conduttrice, che non ha mancato di attirare l’attenzione dei fan de “L’Isola”, che stanno già esprimendo i loro pareri tramite le piattaforme social.

Di fatto, la presentatrice stessa è più volte intervenuta a smentire la crisi con il marito, l’ex calciatore Francesco Totti. Ciò nonostante, secondo alcuni, la frase pronunciata durante i minuti iniziali della puntata avrebbe rimesso in discussione quello che la Blasi stessa ha recentemente affermato nello studio di Silvia Toffanin.

È opinione dei più, tuttavia, che la padrona di casa de “L’Isola” abbia semplicemente voluto sdrammatizzare rispetto ad una situazione che le ha procurato molto dolore. Conoscendo Ilary, d’altronde, è ragionevole pensare che battute di questo tipo arriveranno frequentemente, data la scoppiettante verve della conduttrice.