Ilary Blasi rompe il silenzio a Verissimo: “La mia crisi con Francesco Totti”

Ilary Blasi, nello studio di Verissimo, ha deciso di rompere il silenzio una volta e per tutte su quello che è accaduto nelle scorse settimane con suo marito Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti sono sicuramente la coppia italiana più amata di sempre. Sono vent’anni oramai che stanno insieme e in tutto questo tempo hanno dovuto sopportare le luci accecanti dei riflettori, le numerosi voci sul loro conto e sempre tanta attenzione per la loro famiglia che nel corso degli anni è diventata piuttosto numerosa.

Lo scorso mese, però, è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti di stucco. Dei quotidiani importanti italiani e soprattutto molto credibili, hanno annunciato una loro crisi ufficiale. Da qui sono partiti tre giorni intensi, dove i loro fans sono rimasti col fiato sospeso in attesa di una smentita o di una ufficialità da parte della conduttrice e dell’ex calciatore della Roma.

Ilary Blasi e Francesco Totti: tutta la verità sulla loro crisi

Oggi Ilary Blasi, ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, ha deciso di rompere il silenzio una volta e per tutte. “Sono abituata, non è mai bello ma oramai sono anni che sopporto queste cose. Un po’ più difficile è stato spiegarlo ai nostri figli, che erano in imbarazzo con i loro amici che chiedevano” ha esordito così. “Quello che mi lascia un po’ di stucco, è che era tutto palesemente organizzato. Sai, è uscita una foto di una ragazza allo stadio, poteva essere una tra tante e invece è stata proprio associata ad un nome e ad un evento. Mio marito ha un’altra e secondo voi la porta allo stadio con mio figlio Christian? Mi dispiace, ma non ci sono cascata quando avevo vent’anni, figuriamoci ora che ne ho quaranta“.

Poi ha continuato dicendo: “Quei quotidiani importanti hanno fatto una brutta figura. Mio marito quando ha smentito è stato anche accusato di aver dato una smentita debole, ma io vedevo debole le loro motivazioni“.

Ilary e Francesco, dunque, hanno ufficialmente smentito questa crisi. “Abbiamo superato anche questa tempesta, adesso aspettiamo la prossima“.