Scompare la figlia di Fiorello: lo showman reagisce in maniera assurda

Fiorello, la figlia Olivia scompare e lui reagisce in maniera clamorosa: il racconto dello showman vi lascerà senza parole

Gli appassionati di Fiorello non potranno non ricordare il programma “Il più grande spettacolo dopo il weekend”, che l’amato showman condusse nel lontano 2011. Un ciclo di quattro appuntamenti in cui il comico, affiancato dalle maggiori celebrità dello spettacolo, intratteneva il pubblico di Rai 1 con la sua verve inimitabile.

Nel corso di una delle puntate dello show, il migliore amico di Amadeus si era lasciato andare ad un racconto che aveva lasciato di sasso il pubblico.

Il conduttore, che si era preso alcuni minuti per rimanere da solo sul palcoscenico, aveva esordito così: “mia figlia Olivia quella notte non era tornata a casa“. Quello che Fiorello raccontò in seguito è davvero da brividi…

Scompare Olivia, la figlia di Fiorello: lo showman reagisce in maniera assurda

Durante uno degli appuntamenti con “Il più grande spettacolo dopo il weekend”, Fiorello aveva messo il pubblico al corrente di un avvenimento a dir poco singolare, riguardante sua figlia Olivia. Quest’ultima – nata dal primo matrimonio di Susanna, moglie del comico – non era tornata a casa a seguito di una serata in discoteca.

La moglie di Fiorello, preoccupata per il fatto che le fosse accaduto qualcosa, implorò il marito di andarla a cercare per i locali di Roma. Lo showman, in occasione dello spettacolo in onda su Rai 1, non mancò di raccontare lo svolgimento della serata con la sua consueta verve comica.

“Sono partito con la vespetta in pigiama, sembravo Audrey Hepburn in Vacanze romane“, aveva spiegato il conduttore, mentre il pubblico si sforzava di trattenere le risate. Fiorello, che durante quella famigerata notte aveva dovuto girovagare per tutte le discoteche di Roma, spiegò di essere stato persino riconosciuto dai suoi fan., nonostante l’inconsueto outfit.

“Tutti mi guardavano e mi riconoscevano, ma io cercavo di mimetizzarmi… dovevo cercare mia figlia“, aveva detto fra le risate il conduttore, la cui nottata alla ricerca di Olivia si rivelò essere a dir poco movimentata.

Fortunatamente, nulla di preoccupante per la figlia di Susanna, che riuscì a tornare a casa senza alcun tipo di difficoltà. La stessa sorte non toccò invece a Fiorello, che in quelle ore letteralmente drammatiche dovette affrontare una serie di assurde peripezie.