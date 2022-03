È appena terminata Venezia-Sampdoria, gara valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A: le pagelle ed il tabellino della sfida.

Appena concluso l’incontro tra Venezia e Sampdoria, disputatosi allo stadio Pier Luigi Penzo, con il successo de gli ospiti per 0-2.

La gara si sblocca dopo 24 minuti grazie alla rete di Caputo: clamorosa papera di Maenpaa che si fa strappare il pallone da Sabiri, il centrocampista serve l’ex Sassuolo che deve solo appoggiare in rete. Al 38’ arriva il raddoppio ancora con Caputo che insacca dopo una respinta dell’estremo difensore avversario su una conclusione di Sensi. Nel finale, i padroni di casa rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Henry, che rimedia la seconda ammonizione della gara. L’attaccante sarà costretto, dunque, a saltare il prossimo match di campionato dopo la sosta.

Venezia-Sampdoria: il tabellino e le pagelle del lunch match

Con il successo conquistato sul campo del Venezia, la Sampdoria sale al quindicesimo posto agganciando lo Spezia a 29 punti in classifica. La squadra di Zanetti, invece, rimane in piena zona retrocessione al in penultima posizione, condivisa con il Genoa, che venerdì ha battuto il Torino per 1-0.

Venezia (4-3-3): Maenpaa 4; Ebuhei 5,5 (80′ Crnigoj s.v.), Caldara 5,5, Ceccaroni 5,5, Haps 5,5; Fiordilino 5 (55′ Busio 5,5), Ampadu 5,5; Aramu 6, Okereke 5,5 (55′ Nsame 5), Nani 5,5 (68′ Kiyine 5,5); Henry 5. A disposizione: Bertinato, Modolo, Svoboda, Mateju, Ullmann, Peretz, Tessmann, Sigurdsson. Allenatore: Paolo Zanetti 5,5.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero 6; Bereszynski 6, Ferrari 6, Colley 6 (90′ Yoshida s.v.), Murru 5,5 (83′ Augello s.v.); Candreva 6 (71′ Quagliarella 6), Ekdal 6 (83′ Vieira s.v.), Thorsby 6; Sensi 6,5 (71′ Rincon 6), Sabiri 7; Caputo 7,5. A disposizione: Ravaglia, Falcone, Conti, Askildsen, Giovinco, Magnani, Trimboli. Allenatore: Marco Giampaolo 6.

Arbitro: Daniele Orsato della sezione di Schio.

Reti: 24’ Caputo (S), 38’ Caputo (S).

Ammoniti: 35’ Haps (V), 35’ Sabiri (S), 42’ Henry (V), 44’ Okereke (V), 63′ Busio (V), 86′ Henry (V).

Espulsi: 86′ Henry (V).

Note: 1′ e – di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Caputo (S).

Il campionato tornerà tra due settimane, spazio adesso alle Nazionali, impegnate nei playoff per i Mondiali. Il Venezia, nel prossimo turno, in programma ad inizio aprile, affronterà in trasferta lo Spezia, mentre i blucerchiati ospiteranno a Marassi la Roma.