“Hai una pelle fantastica” Vittoria Puccini si mostra allo specchio: una straordinaria visione – FOTO

Vittoria Puccini, la bellissima attrice allo specchio per un momento di alta intensità. I fans devono ancora riprendersi.

Vittoria Puccini è sicuramente una delle attrici più amate ed apprezzate del cinema italiano. La sua eleganza ed il suo modo di fare la rendono da sempre protagonista assoluta. Un curriculum ricchissimo di cinema e fiction per la tv: ogni pellicola, un vortice di emozioni a cui telespettatori non smetteranno mai di sorprendersi da cotanta bellezza e bravura.

I suoi post sui social raccontano la sua vita, molti dei quali dedicati al lavoro, sua grande passione che trasmette giorno dopo giorno. Per ultimo, il film “18 Regali” andato in onda pochi giorni fa in televisione è capace ancora di far commuovere gli italiani, come se fosse la prima volta. Ieri come oggi, la Puccini sa come far emozionare.

Vittoria Puccini si confessa allo specchio: straordinaria visione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittoria Puccini (@vittoriapucciniofficial)

Bellissima e sofisticata come sempre Vittoria Puccini, mentre si trova davanti allo specchio di casa e confessando i suoi segreti di bellezza. L’attrice è da sempre molto apprezzata per la sua bellezza acqua e sapone di cui ne è una forte sostenitrice, sia nei suoi film che nella vita di tutti i giorni, palesando uno splendore senza mezzi termini.

E questo emerge chiaramente in quest’ultimo post dove gli utenti sono come ammaliati da cotanto splendore, la sua immagine prorompente lascia senza fiato anche le donne che la omaggiano con complimenti di vario tipo. L’artista è molto apprezzata con quel suo garbo ed eleganza, doni che oggi hanno ancora più valore.

Nel suo post svela alcuni prodotti di skincare che su di lei sicuramente continuano a presevrarne la bellezza. La Puccini si confronta con il mondo social e quando una fan le chiede un consiglio o di fare dei video per meglio mostrare i prodotti, “Fai il post con il video Vittoria che hai fatto nelle storie è bellissimo così ci rimane”.

L’umiltà di Vittoria è veramente un incanto: risponde ed asseconda questa richiesta. Guerlain ha trovato nell’artista un’ottima testimonial, promuovendo quello che voleva esprimere chiaramente il prodotto. Con Vittoria non si sbaglia mai!