Benedetta Porcaroli, i dettagli della sua “prima volta” lasciano senza fiato: neanche Riccardo Scamarcio ne era al corrente

Classe 1998, Benedetta Porcaroli è il nome della giovanissima attrice che ha fatto perdere la testa a Riccardo Scamarcio. Quest’ultimo, nonostante avesse da poco avuto una figlia dalla precedente compagna, ha deciso di gettarsi a capofitto nella relazione sentimentale con la collega, conosciuta sul set de “La scuola cattolica“.

Benedetta, consacrata dalla serie televisiva Netflix “Baby“, è un’attrice promettente e solo al principio della propria carriera. Su di lei circolano già moltissime informazioni relative al suo passato di attrice e ai suoi sogni nel cassetto, che la giovane vorrebbe realizzare al fianco di Scamarcio.

In pochi, tuttavia, hanno prestato attenzione ad un dettaglio che ha fatto davvero la differenza nella vita di Benedetta. La sua “prima volta”, infatti, è avvenuta accanto a qualcuno di davvero speciale.

Benedetta Porcaroli, la sua prima volta è stata accanto a lui: neanche Scamarcio lo sapeva

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ilary Blasi, inizio di fuoco all’Isola: “meglio soli che…”. Pesante frecciatina in studio

Nonostante la sua giovane età, Benedetta Porcaroli ha già ottenuto svariati riconoscimenti nel corso della sua breve carriera. Nel 2021, la nativa di Roma ha ricevuto la sua prima nomination ai David di Donatello, vincendo la categoria “Premio David Giovani” per la pellicola “18 regali“.

Gli ultimi lavori dell’attrice l’hanno vista recitare al fianco di Riccardo Scamarcio, suo attuale compagno. Con lui, la Porcaroli ha dato prova del proprio insindacabile talento all’interno dei film “La scuola cattolica” e “L’ombra del giorno“. Eppure, aspetto che pochi di voi ricorderanno, gli albori della carriera di Benedetta sono legati ad un altro, celeberrimo attore.

L’ex protagonista di “Baby“, nel 2016, fece infatti il proprio esordio cinematografico all’interno della pellicola “Perfetti sconosciuti” – per la regia di Paolo Genovese -, dove la Porcaroli interpretava la figlia di Marco Giallini. Quest’ultimo è sicuramente il primo, grande nome con cui la fidanzata di Scamarcio si è ritrovata a collaborare, in un film che ha ricevuto il plauso di pubblico e critica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Amadeus si sbottona davanti a tutto il pubblico: “l’ho vissuto anche io, ero bambino”

Chissà se Riccardo Scamarcio era a conoscenza di questo particolare inaspettato circa la carriera della fidanzata. Di certo, con un esordio di questo tipo, il successo di Benedetta non potrà far altro che aumentare in vista delle sue future esperienze.

4 MODI DI PORTARE LA BORSA A TRACOLLA: